По словам дочери актера, причиной смерти стала пневмония. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о Вэле Килмере

Вэл Килмер родился в Лос-Анджелесе 31 декабря 1959 года.

Свою карьеру он начал в 1981 году с театра.

Полнометражный дебют актера состоялся в пародийной шпионской ленте времен холодной войны "Совершенно секретно!" в 1984 году. В ней он снялся в роли американского певца.

Также актер получил известность после выхода фильмов "Схватка" и "Лучший стрелок".

За почти 40 лет работы в Голливуде он снялся в более 80 кинолентах.

Большинство актеров признают, что у Вэла есть что-то другое, чем кажется на первый взгляд,

– говорил в 2007 году режиссер Оливер Стоун.

В 2014 году у Килмера диагностировали рак горла, но ему удалось выздороветь.

Тогда он перенес трахеотомию, химио- и лучевую терапию. Его речь стала трудно понимать.

Некоторое время Килмер отрицал, что болеет, но в 2017 году признал, что уже длительное время борется с раком гортани.