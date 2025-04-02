За словами дочки актора, причиною смерті стала пневмонія. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Що відомо про Вела Кілмера

Вел Кілмер народився у Лос-Анджелесі 31 грудня 1959 року.

Скою кар'єру він розпочав у 1981 році з театру.

Повнометражний дебют актора відбувся в пародійній шпигунській стрічці часів холодної війни "Цілком таємно!" у 1984 році. У ній він знявся у ролі американського співака.

Також актор здобув популярність після виходу фільмів "Сутичка" та "Кращий стрілець".

За майже 40 років роботи в Голлівуді він знявся у понад 80 кінострічках.

Більшість акторів визнають, що у Вела є щось інше, ніж здається на перший погляд,

– казав у 2007 році режисер Олівер Стоун.

У 2014 році у Кілмера діагностували рак горла, але йому вдалося одужати.

Тоді він переніс трахеотомію, хіміо- та променеву терапію. Його мовлення стало важко розуміти.

Деякий час Кілмер заперечував, що хворіє, але у 2017 році визнав, що уже тривалий час бореться з раком гортані.