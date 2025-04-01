Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм сторінку Нортона. Про його втрату повідомила дружина Джуді Нортон.

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Помер Річард Нортон: що відомо

Зірки фільму "Шалений Макс: Дорога гніву" не стало 30 березня 2025 року. На момент смерті актору було 75 років. Однак причину поки не називають.

Я оніміла і спустошена, у мене немає слів, я втратила все, що мала. Я знаю, що є і буде багато любові й шоку від того, що ми втратили цю неймовірну людину. Любов мого життя. Я використовую цей час, щоб примиритися з моєю великою втратою. Джуді,

– написала дружина актора.

Річард Нортон був відомий кіноманам, зокрема, за фільмами, "Шалений Макс: Дорога гніву" та "Залізний кулак".

До речі, якщо ви любите переглядати фільми, які зможуть вас розчулити, вам варто подивитись нашу добірку стрічок, які повертають віру у добро.