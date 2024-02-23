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"Платформа"

Горен приходит в себя в необычной многоуровневой тюрьме. Каждый день стол с едой опускается через отверстия в полу и потолке сверху вниз. Количество еды на столе уменьшается пропорционально уровню, на котором находится заключенный. Таким образом, люди на более низких этажах получают меньше еды, а некоторые могут остаться голодными. Точное количество этажей в тюрьме неизвестно, поскольку уровни меняются местами ежемесячно.

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"Невидимый гость"

Ужасный инцидент на шоссе завершается смертью одного из участников аварии, а водитель другого автомобиля, Адриан Дориа, решает спрятаться вместе со своей подругой Лаурой. Впоследствии девушку убивают, и Адриан становится подозреваемым.

Адвокат Вирджиния Гудман призывает своего клиента рассказать, что предшествовало преступлению, по которому его обвиняют. Если он не будет обманывать, Вирджиния обещает разработать стратегию оправдания для своего подзащитного.

"Невидимый гость": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миниатюрный остров"

Фильм рассказывает о двух полицейских детективах, которых выслали в отдаленную деревню. Педро и Хуану поручено расследовать пропажу двух школьниц-сестер. Последний раз их видели, когда они садились в чужой автомобиль. Полицейские – совершенно разные личности, которые взаимодействуют с трудностями. Со всем тем, напарникам предстоит забыть обо всех недоразумениях и объединить усилия, чтобы разгадать сложное дело.

"Миниатюрный остров": смотрите онлайн трейлер фильма