3 высокорейтинговых фильма с сюжетом, который держит в напряжении до последнего

6 июля отмечает свой День рождения знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне. Его вклад в кинокультуру чрезвычайно велик, поэтому когда, как не сегодня, отличный момент, чтобы выбрать для просмотра фильм с его участием.

На Кино 24 мы подобрали список высокорейтинговых лент, которые позволят вам лучше познакомиться с творчеством Сталлоне. Выбирайте фильм и наслаждайтесь этим праздничным днем вместе с именинником на экране.

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Фильмы с Сильвестром Сталлоне

"Сталлоне"

На пути к славе Голливуда Сильвестр Сталлоне нашел в кино свое предназначение, убегая от тяжелого детства. Этот фильм рассказывает его историю, от начальных дней, когда он чувствовал себя аутсайдером, до момента, когда он стал настоящей легендой Голливуда.

"Сталлоне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Самаритянин"

В центре сюжета находится молодой человек, который однажды сталкивается со старым соседом, живущим рядом. Постепенно, взаимодействуя с ним, он начинает понимать, что этот старик не является просто обычным соседом, а на самом деле обладает необычайными способностями и выступает как настоящий супергерой.

"Самаритянин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рэмбо: Последняя кровь"

Джон Рэмбо сталкивается с посттравматическим синдромом. Чтобы преодолеть темные тени прошлого, он переезжает на ранчо, где занимается заботой о животных и избегает воспоминаний о войне. Его ближайшими друзьями становятся Габриэлла и ее бабушка.

Однажды Габриэлла отправляется в Мексику на поиски своего отца, оставившего семью много лет назад. Однако внезапно она исчезает без вести, и Рэмбо отправляется на ее след. В процессе поисков он раскрывает темную деятельность преступной организации, занимающейся торговлей женщинами. Теперь Джону Рэмбо придется снова взять в руки оружие, чтобы спасти Габриэллу и остановить преступников.

"Рэмбо: Последняя кровь": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите трейлеры онлайн и выбирайте ленту, которая вам по вкусу. Фильмы с этим знаменитым актером точно подарят вам ряд ярких впечатлений.