В нашей подборке вы найдете самые актуальные новинки, которые уже завоевали расположение многих зрителей. Независимо от того, какой жанр вы предпочитаете – драму, комедию, триллер или фантастику – среди наших рекомендаций вы обязательно найдете что-то интересное для себя.

Советуем Украинцы от них в восторге: 10 самых популярных сериалов, которые стоит посмотреть на Netflix вечером

Самые популярные фильмы на Netflix

"Семейное дело"

По сюжету, неожиданный роман приводит к комическим последствиям для молодой женщины, ее матери и ее босса. Каждый из них борется со своими собственными сложностями, связанными с любовью, сексуальностью и поиском своей идентичности.

Вместе они проходят через ряд забавных и трогательных ситуаций, пытаясь найти баланс между личной жизнью и профессиональными обязанностями. Их взаимоотношения становятся источником многочисленных курьезных моментов, которые заставляют их смеяться над собой и одновременно делают их связи крепче.

"Семейное дело": смотрите онлайн трейлер фильма

"Путь возмездия"

Этот боевик и триллер 2024 года рассказывает увлекательную историю о спецназовце, которая возвращается в родной город в поисках ответов относительно загадочной гибели своего отца. Погружаясь в прошлое, она постепенно раскрывает опасный заговор, которая угрожает не только ей, но и всем жителям города.

"Путь возмездия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Наследство"

После смерти богатого дяди разрозненная семья борется за часть его состояния в величественном имении, что кипит сложными головоломками и загадками. В этом увлекательном фильме главные роли исполняют Мацей Штур, Габриэла Мускала и Франек Сломиньски, которые втягивают зрителей в напряженную и загадочную историю о соревновании за наследство, где каждый персонаж имеет свои собственные тайны и секреты.

"Наследие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Запрещенный"

Среди самых популярных фильмов на Netflix также есть украинская лента о Василии Стусе под названием "Запрещенный". Это эпическая история о молодом поэте, который не мог мириться с бесправным положением украинцев в Советском Союзе и отдавал вызов тоталитарной системе. Василий Стус говорил то, о чем молчали миллионы, и не останавливался даже перед постоянным давлением и угрозами, даже во время ссылки.

"Запрещенный": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот фильм является реальной историей неустанного борца за правду и справедливость, историей любви и предательства, где освещаются ключевые вопросы человеческого достоинства и подлости. Василий Стус отдавал все ради своей убежденности и принципов, став символом сопротивления и несокрушимости.

Среди самых популярных фильмов также такие ленты:

1. "Целуя девушек"

2. "Дракула. Неизвестная история"

3. "Ловушка"

4. "Любовь и другие неприятности"

5. "Красный дракон"

6. "Ультрамен: Восхождение"

Каждый из этих фильмов предлагает свой уникальный сюжет и неповторимые эмоции. Выберите ту ленту, которая вас заинтересовала, и наслаждайтесь просмотром на Netflix.