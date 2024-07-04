У нашій добірці ви знайдете найактуальніші новинки, які вже завоювали прихильність багатьох глядачів. Незалежно від того, який жанр ви віддаєте перевагу – драму, комедію, трилер чи фантастику – серед наших рекомендацій ви обов'язково знайдете щось цікаве для себе.

Радимо Українці від них в захваті: 10 найпопулярніших серіалів, які варто подивитись на Netflix ввечері

Найпопулярніші фільми на Netflix

"Сімейна справа"

За сюжетом, несподіваний роман призводить до комічних наслідків для молодої жінки, її матері та її боса. Кожен з них бореться зі своїми власними складнощами, пов'язаними з коханням, сексуальністю та пошуком своєї ідентичності.

Разом вони проходять через низку кумедних та зворушливих ситуацій, намагаючись знайти баланс між особистим життям та професійними обов'язками. Їхні взаємини стають джерелом численних курйозних моментів, які змушують їх сміятися над собою і водночас роблять їхні зв'язки міцнішими.

"Сімейна справа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлях відплати"

Цей бойовик та трилер 2024 року розповідає захопливу історію про спецпризначенку, яка повертається до рідного міста в пошуках відповідей щодо загадкової загибелі свого батька. Занурюючись у минуле, вона поступово розкриває небезпечну змову, яка загрожує не лише їй, а й усім жителям міста.

"Шлях відплати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спадщина"

Після смерті багатого дядька розрізнена родина змагається за частину його статків у величному маєтку, що аж кипить складними головоломками й загадками. У цьому захопливому фільмі головні ролі виконують Мацей Штур, Ґабріела Мускала та Франек Сломіньскі, які втягують глядачів у напружену та загадку історію про змагання за спадщину, де кожен персонаж має свої власні таємниці та секрети.

"Спадщина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Заборонений"

Серед найпопулярніших фільмів на Netflix також є українська стрічка про Василя Стуса під назвою "Заборонений". Це епічна історія про молодого поета, який не міг миритися з безправним становищем українців у Радянському Союзі та віддавав виклик тоталітарній системі. Василь Стус говорив те, про що мовчали мільйони, і не зупинявся навіть перед постійним тиском і погрозами, навіть під час заслання.

"Заборонений": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм є реальною історією невпинного борця за правду і справедливість, історією кохання і зради, де висвітлюються ключові питання людської гідності та підлості. Василь Стус віддавав усе заради своєї переконаності та принципів, ставши символом опору й незламності.

Серед найпопулярніших фільмів також такі стрічки:

1. "Цілуючи дівчат"

2. "Дракула. Невідома історія"

3. "Пастка"

4. "Кохання та інші неприємності"

5. "Червоний дракон"

6. "Ультрамен: Сходження"

Кожен з цих фільмів пропонує свій унікальний сюжет та неповторні емоції. Оберіть ту стрічку, яка вас зацікавила, і насолоджуйтеся переглядом на Netflix.