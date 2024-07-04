І це історії, які точно вартують уваги справжніх кіноманів. У матеріалі Кіно 24 дивіться добірку серіалів, від яких просто неможливо відірватись.

Дивіться також На Netflix вийшов легендарний бойовик "Містер і місіс Сміт": факти про фільм, які вас здивують

"Бріджертони" 3 сезон

Уже сьомий тиждень поспіль рейтинг найпопулярніших серіалів очолює новий сезон "Бріджертонів". Цей серіал продовжує підкорювати серця глядачів, і важко знайти кіномана, який би не закохався у продовження улюбленої історії.

У третьому сезоні ми дізнаємося історію кохання Пенелопи та Коліна, а також спостерігатимемо за тим, чи судилося колишнім друзям бути разом. Крім того, загадкова леді Вістлдаун нарешті розкриє свою особу.

Якщо ви досі не переглянули нові серії, вони вже чекають на вас на стримінговій платформі Netflix.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

"Клани Галісії" 1 сезон

На другій сходинці популярності опинився серіал "Клани Галісії".

Згідно з сюжетом, молода та амбіційна адвокатка Ана Гонсалес Соріано, яка здобула великий досвід в одній із найпрестижніших юридичних компаній Мадрида, стикається з величезною трагедією.

Її життя перевертається догори дриґом, коли її батька, Хорхе, знаходять мертвим на його власному вітрильнику. Обставини цієї смерті загадкові та невідомі, і Ана починає втрачати ґрунт під ногами, намагаючись зрозуміти, що сталося і хто стоїть за цим злочином.

"Клани Галісії": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Суперген" 1 сезон

На третьому місці серед найпопулярніших серіалів опинилася неймовірна фантастична історія про п'ятьох звичайних жителів південного Лондона, які раптово виявляють у собі надзвичайні здібності.

Майкл володіє здатністю подорожувати в часі. Одного разу, повернувшись у минуле, він дізнається, що його наречена Діонн перебуває під загрозою. Щоб врятувати її, Майкл об'єднує свої зусилля з чотирма іншими людьми, які також мають надприродні сили.

"Суперген": дивіться онлайн трейлер серіалу

Разом вони намагаються захистити Діонн і розкрити таємницю своїх нових здібностей, стикаючись з небезпеками та перешкодами на своєму шляху.

Окрім згаданих серіалів, у списку найпопулярніших також опинилися такі стрічки:

"Бріджертони 2"

"Бріджертони 1"

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

"Ерік"

"Джентльмени"

"Дівчина-ґік 1"

"Ласун 3"

Ці історії вже кілька тижнів поспіль залишаються серед фаворитів справжніх фанатів кіно. Тому, якщо ви досі вагаєтесь, який серіал обрати для перегляду, наша нова добірка допоможе вам визначитися. Кожна з цих стрічок пропонує захопливі сюжети, унікальних персонажів та незабутні емоції.