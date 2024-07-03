Фільм "Містер і місіс Сміт" став початком феномену попкультура, відомим як "Бранджеліна" (поєднання імен Бреда Пітта та Анджеліна Джолі). Драма поза кадром, нетиповий сюжет та культові актори принесли картині неймовірний успіх, тож фільм вартує перегляду навіть зараз, пише Кіно 24.

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Про що стрічка "Містер і місіс Сміт"

Звичайна пара з передмістя – Джон і Джейн – живуть непримітне життя і навіть втомилися одне від одного та від цих стосунків. Та кожен з них має секрет: насправді містер і місіс Сміт працюють найманими вбивцями в організаціях, що конкурують.

Вони отримують замовлення одне на одного, що додає чималого пожвавлення у їхній шлюб. Подружжя має вирішити, чи справді варто їм бути разом.

"Містер і місіс Сміт": дивіться трейлер онлайн

Цікаві факти про фільм