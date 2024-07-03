Фільм "Містер і місіс Сміт" став початком феномену попкультура, відомим як "Бранджеліна" (поєднання імен Бреда Пітта та Анджеліна Джолі). Драма поза кадром, нетиповий сюжет та культові актори принесли картині неймовірний успіх, тож фільм вартує перегляду навіть зараз, пише Кіно 24.
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Про що стрічка "Містер і місіс Сміт"
Звичайна пара з передмістя – Джон і Джейн – живуть непримітне життя і навіть втомилися одне від одного та від цих стосунків. Та кожен з них має секрет: насправді містер і місіс Сміт працюють найманими вбивцями в організаціях, що конкурують.
Вони отримують замовлення одне на одного, що додає чималого пожвавлення у їхній шлюб. Подружжя має вирішити, чи справді варто їм бути разом.
"Містер і місіс Сміт": дивіться трейлер онлайн
Цікаві факти про фільм
- Сценарист Саймон Кінберг придумав ідею фільму після того, як почув історію своїх друзів, які проходили терапію. Це сталось, коли Саймон був ще у коледжі.
- Здавалося б, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт є найкращими обранцями на свої ролі. Та Джейн Сміт також могла втілити співачка Гвен Стефані (яка була за крок до ролі), Кетрін Зета-Джонс і Кейт Бланшетт.
- На момент початку знімань фільму Анджеліна Джолі перебувала у статусі матері-одиначки: вона стала мамою для названого сина Меддокса. Акторка планувала всиновити дитину ще у шлюбі з Біллі Бобом Торнтоном, однак вони розлучилися. Крім того, Анджеліна Джолі мала бажання взяти участь у фільмі з особистих причин: зокрема, зірка хотіла дослідити тему шлюбу та партнерства після двох невдалих романів.
- Виробництво фільму було непростим. Однією з проблем був бюджет, якого критично не вистачало, а ще постійні затримки та зміни. Через це Бред Пітт вирішив паралельно знятись у стрічці "12 друзів Оушена", а тому знімання затримались ще на 3 місяці.
- Анджеліна Джолі мала неабиякі навички для ролі найманої вбивці. Вона мала чималу колекцію зброї та вміла кидати ножі. Один з трюків, а саме стрибок з вікна на 40 поверсі, акторка виконала сама. Також Джолі, як і Бред Пітт, багато тренувалася у стрільбі. Пара конкурувала у своїх вміннях навіть за кадром.
- Режисер Дай Лайман настільки сумнівався у кінцівці фільму, що створив близько 50 альтернативних сценаріїв. Та стрічку завершили так, як це було вказано у найпершій розробці.