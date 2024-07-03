Фильм "Мистер и миссис Смит" стал началом феномена поп-культуры, известным как "Бранджелина" (сочетание имен Брэда Питта и Анджелина Джоли). Драма за кадром, нетипичный сюжет и культовые актеры принесли картине невероятный успех, поэтому фильм стоит просмотра даже сейчас, пишет Кино 24.
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О чем лента "Мистер и миссис Смит"
Обычная пара из пригорода – Джон и Джейн – живут неприметную жизнь и даже устали друг от друга и от этих отношений. Но у каждого из них есть секрет: на самом деле мистер и миссис Смит работают наемными убийцами в конкурирующих организациях,.
Они получают заказы друг на друга, что добавляет немалого оживления в их брак. Супруги должны решить, действительно ли стоит им быть вместе.
"Мистер и миссис Смит": смотрите трейлер онлайн
Интересные факты о фильме
- Сценарист Саймон Кинберг придумал идею фильма после того, как услышал историю своих друзей, которые проходили терапию. Это произошло, когда Саймон был еще в колледже.
- Казалось бы, что Анджелина Джоли и Брэд Питт являются лучшими избранниками на свои роли. Но Джейн Смит также могла воплотить певица Гвен Стефани (которая была в шаге от роли), Кэтрин Зета-Джонс и Кейт Бланшетт.
- На момент начала съемок фильма Анджелина Джоли находилась в статусе матери-одиночки: она стала мамой для приемного сына Мэддокса. Актриса планировала усыновить ребенка еще в браке с Билли Бобом Торнтоном, однако они развелись. Кроме того, Анджелина Джоли имела желание принять участие в фильме по личным причинам: в частности, звезда хотела исследовать тему брака и партнерства после двух неудачных романов.
- Производство фильма было непростым. Одной из проблем был бюджет, которого критически не хватало, а еще постоянные задержки и изменения. Поэтому Брэд Питт решил параллельно сняться в ленте "12 друзей Оушена", а потому съемки задержались еще на 3 месяца.
- Анджелина Джоли имела незаурядные навыки для роли наемной убийцы. Она имела большую коллекцию оружия и умела бросать ножи. Один из трюков, а именно прыжок из окна на 40 этаже, актриса выполнила сама. Также Джоли, как и Брэд Питт, много тренировалась в стрельбе. Пара конкурировала в своих умениях даже за кадром.
- Режиссер Дай Лайман настолько сомневался в концовке фильма, что создал около 50 альтернативных сценариев. Но ленту завершили так, как это было указано в самой первой разработке.