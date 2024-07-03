Фильм "Мистер и миссис Смит" стал началом феномена поп-культуры, известным как "Бранджелина" (сочетание имен Брэда Питта и Анджелина Джоли). Драма за кадром, нетипичный сюжет и культовые актеры принесли картине невероятный успех, поэтому фильм стоит просмотра даже сейчас, пишет Кино 24.

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О чем лента "Мистер и миссис Смит"

Обычная пара из пригорода – Джон и Джейн – живут неприметную жизнь и даже устали друг от друга и от этих отношений. Но у каждого из них есть секрет: на самом деле мистер и миссис Смит работают наемными убийцами в конкурирующих организациях,.

Они получают заказы друг на друга, что добавляет немалого оживления в их брак. Супруги должны решить, действительно ли стоит им быть вместе.

"Мистер и миссис Смит": смотрите трейлер онлайн

Интересные факты о фильме