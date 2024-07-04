И это истории, которые точно стоят внимания настоящих киноманов. В материале Кино 24 смотрите подборку сериалов, от которых просто невозможно оторваться.

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"Бриджертоны" 3 сезон

Уже седьмую неделю подряд рейтинг самых популярных сериалов возглавляет новый сезон "Бриджертонов". Этот сериал продолжает покорять сердца зрителей, и трудно найти киномана, который бы не влюбился в продолжение любимой истории.

В третьем сезоне мы узнаем историю любви Пенелопы и Колина, а также будем наблюдать за тем, суждено ли бывшим друзьям быть вместе. Кроме того, загадочная леди Уистлдаун наконец раскроет свою личность.

Если вы до сих пор не посмотрели новые серии, они уже ждут вас на стриминговой платформе Netflix.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

"Кланы Галисии" 1 сезон

На второй строчке популярности оказался сериал "Кланы Галисии".

Согласно сюжету, молодая и амбициозная адвокат Ана Гонсалес Сориано, которая получила большой опыт в одной из самых престижных юридических компаний Мадрида, сталкивается с огромной трагедией.

Ее жизнь переворачивается вверх дном, когда ее отца, Хорхе, находят мертвым на его собственном паруснике. Обстоятельства этой смерти загадочные и неизвестные, и Ана начинает терять почву под ногами, пытаясь понять, что произошло и кто стоит за этим преступлением.

"Кланы Галисии": смотрите онлайн трейлер сериала

"Суперген" 1 сезон

На третьем месте среди самых популярных сериалов оказалась невероятная фантастическая история о пяти обычных жителях южного Лондона, которые внезапно обнаруживают в себе необычайные способности.

Майкл обладает способностью путешествовать во времени. Однажды, вернувшись в прошлое, он узнает, что его невеста Дионн находится под угрозой. Чтобы спасти ее, Майкл объединяет свои усилия с четырьмя другими людьми, которые также имеют сверхъестественные силы.

"Суперген": смотрите онлайн трейлер сериала

Вместе они пытаются защитить Дионн и раскрыть тайну своих новых способностей, сталкиваясь с опасностями и препятствиями на своем пути.

Кроме упомянутых сериалов, в списке самых популярных также оказались такие ленты:

"Бриджертоны 2"

"Бриджертоны 1"

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

"Эрик"

"Джентльмены"

"Девушка-гик 1"

"Сладкоежка 3"

Эти истории уже несколько недель подряд остаются среди фаворитов настоящих фанатов кино. Поэтому, если вы до сих пор сомневаетесь, какой сериал выбрать для просмотра, наша новая подборка поможет вам определиться. Каждая из этих лент предлагает захватывающие сюжеты, уникальных персонажей и незабываемые эмоции.