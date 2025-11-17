3 высокорейтинговых фильма, которые каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни

17 ноября свой день рождения празднует один из самых успешных американских кинорежиссеров Мартин Скорсезе. Ему исполнилось 83 года.

На счету этого кинотворца – целая коллекция действительно качественных и стоящих кинолент. В материале 24 Канала мы собрали подборку трех фильмов, которые должен увидеть каждый поклонник кино.

Какие фильмы Мартина Скорсезе должен увидеть каждый?

"Крутые парни"

В центре сюжета – Генри Хилл. Он проходит путь от новичка в мафии до человека, занимающего самую весомую должность. Однако жизнь, полна наркотиков, казино и алкоголя, приводит к тому, что он теряет контроль и становится не примером для подражания, а обузой для своих сообщников.

"Крутые парни": смотрите онлайн трейлер фильма

Это биографическая криминальная драма, которая точно понравится фанатам гангстерского кино. Лента является настоящей классикой конца 80-х и начала 90-х годов. Невероятная актерская игра, динамика и сюжет доказывают, что это один из лучших фильмов своего жанра.

"Таксист"

Это высокорейтинговый фильм 1976 года, который погружает зрителей в настоящую атмосферу Нью-Йорка 70-х годов. Атмосфера ночного города, джаз, неоновые вывески и улицы, мокрые от дождя – все это создает невероятную картинку, от которой невозможно оторваться.

"Таксист": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме мы увидим еще совсем молодого Роберта Де Ниро, который погружает зрителя в действительно легендарное кино. В центре сюжета – Трэвис Бикл, который таксует по улицам ночного Нью-Йорка. Он возвращается из Вьетнама и вынужден искать себя в этом одиноком городе.

Если вы настоящий фанат экзистенциальных сюжетов и атмосферных киноисторий, эта классика мирового кино точно придется вам по вкусу.

"Остров проклятых"

Это знаковая детективная драма, которая вышла на экраны в 2009 году. В центре истории – двое американских судебных приставов, которые отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для психически больных преступников.

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время расследования они оказываются в паутине обмана, среди бури и смертельного мятежа жителей клиники, которые фактически заперли их на острове, как в ловушке.