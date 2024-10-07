Если вы потеряли мотивацию: 3 лучших фильма, которые вернут желание работать
Начало новой рабочей недели обычно бывает достаточно сложным. Не всегда удается быть мотивированным работать или учиться.
Здесь могут помочь фильмы, истории которых будут вдохновлять самосовершенствоваться и развиваться. Кино 24 подготовил подборку фильмов, которые вернут мотивацию работать и учиться.
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"Одержимость" (2014)
В центре сюжета студент Эндрю Нейман, который уделяет все свое свободное время обучению в лучшей консерватории США. Он стремится стать известным джазовым барабанщиком, поэтому тренируется до изнеможения и мозолей. Его наставник, профессор Теренс Флетчер, известен своими требовательностью и жестокостью. Несмотря на насмешки других и строгость преподавателя, Эндрю готов работать над собой, чтобы стать легендарным музыкантом. Впрочем, Нейман еще не знает, что методы Флетчера могут как разрушить все стремления, так и вернуть стимул к самосовершенствованию.
"Одержимость": смотрите трейлер онлайн
"Скафандр и бабочка" (2007)
Эта автобиографическая лента рассказывает историю жизни основателя журнала Elle – Жана-Доминика Боба. В 43-летнем возрасте он перенес инсульт, после чего все изменилось. Так, тело мужчины полностью парализовало, не оставив никакой возможности пошевелиться. Жан-Доминик столько планировал сделать к юбилейному выпуску журнала, но теперь не знает, что ему делать. Впрочем, он находит в себе внутреннюю силу и начинает работу над автобиографической книгой, с которой ему помогает его ассистентка. Женщина придумывает особый метод общения с героем, благодаря чему возвращает мужчине жажду жизни.
"Скафандр и бабочка": смотрите трейлер онлайн
"Стажер" (2015)
Сюжет разворачивается вокруг 70-летнего Бена Уитакера. Он потерял жену, а проводить время дома – больше не имеет никакого желания. Поэтому мужчина решает устроиться на стажировку в издание, которое пишет о моде. Бен удивляется молодому коллективу, которым руководит Джулс Остин. Уже совсем скоро Витакеру удается стать другом для всех работников, в том числе и для босса. Мужчина поможет не только компании пережить тяжелые времена, но и Джулс, которая даже не надеялась получить поддержку от Бена.
"Стажер": смотрите трейлер онлайн
Эти фильмы украсят ваш вечер и помогут получить желаемую мотивацию учиться и работать. Смотрите предложенные ленты и погружайтесь в мир кинематографа.