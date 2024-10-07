Тут можуть допомогти фільми, історії яких надихатимуть самовдосконалюватися й розвиватися. Кіно 24 підготував добірку фільмів, які повернуть мотивацію працювати та навчатися.

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"Одержимість" (2014)

У центрі сюжету студент Ендрю Нейман, який приділяє весь свій вільний час навчанню у найкращій консерваторії США. Він прагне стати відомим джазовим барабанником, тому тренується до знемоги й мозолів. Його наставник, професор Теренс Флетчер, відомий своїми вимогливістю і жорстокістю. Попри глузування інших та суворість викладача, Ендрю готовий працювати над собою, аби стати легендарним музикантом. Втім, Нейман ще не знає, що методи Флетчера можуть як зруйнувати всі прагнення, так і повернути стимул до самовдосконалення.

"Одержимість": дивіться трейлер онлайн

"Скафандр і метелик" (2007)

Ця автобіографічна стрічка розповідає історію життя засновника журналу Elle – Жана-Домініка Боба. У 43-річному віці він переніс інсульт, після чого все змінилося. Так, тіло чоловіка повністю паралізувало, не залишивши ніякої можливості поворухнутися. Жан-Домінік стільки планував зробити до ювілейного випуску журналу, але тепер не знає, що йому робити. Втім, він знаходить у собі внутрішню силу й розпочинає роботу над автобіографічною книгою, з якою йому допомагає його асистентка. Жінка вигадує особливий метод спілкування з героєм, завдяки чому повертає чоловікові жагу до життя.

"Скафандр і метелик": дивіться трейлер онлайн

"Стажер" (2015)

Сюжет розгортається навколо 70-річного Бена Вітакера. Він втратив дружину, а проводити час вдома – більше не має ніякого бажання. Тому чоловік вирішує влаштуватися на стажування до видання, яке пише про моду. Бен дивується молодому колективу, яким керує Джулс Остін. Вже зовсім скоро Вітакеру вдається стати другом для всіх працівників, зокрема і для боса. Чоловік допоможе не тільки компанії пережити лихі часи, але й Джулс, яка навіть не сподівалася отримати підтримку від Бена.

"Стажер": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми прикрасять ваш вечір і допоможуть отримати бажану мотивацію вчитися та працювати. Переглядайте запропоновані стрічки й занурюйтеся у світ кінематографа.