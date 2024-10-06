Пропонуємо переглянути вдалі сімейні мультфільми, які сподобаються кожному члену родини. Вони універсальні та зацікавлять будь-кого. Крім того, повчають та розповідають важливі життєві уроки – як для дорослих, так і для малих.

До слова 4 високорейтингові детективні серіали, які тримають у напрузі до останнього

"Думками навиворіт"

У центрі сюжету – дівчинка Райлі, яка тільки-но переїхала в інше місто з батьками та пішла в нову школу. Поки вона переживає цей нелегкий період, глядач має змогу побачити її внутрішній емоційний світ, де Радість повинна навчитися співіснувати з Печаллю.

"Думками навиворіт": дивіться трейлер онлайн

Мультфільм показує, як важливо не відштовхувати та приглушувати емоції, а приймати їх.

"Німона"

Події мультфільму розгортаються у футуристичному світі, де лицаря помилково звинувачують у злочині. Він мусить покластися на підлітка Німону, яка може допомогти довести його невинність, хоч і своїм хитрим способом.

"Німона": дивіться трейлер онлайн

Це зворушлива історія про важливість прийняття. Головні герої бачать одне одного справжніми лише тоді, коли приймають те, якими вони є.

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"

Велелюбний та шляхетний пухнастик після багатьох своїх різноманітних пригод усвідомлює, що втратив вже вісім котячих життів з дев'яти. Він вирушає у чергову подорож, щоб відновити втрачені життя.

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання": дивіться трейлер онлайн

Мультфільм повчає, що дуже важливо віч-на-віч стикнутися зі своїми страхами. А у важкий момент підтримку можна знайти серед друзів.

"Історія іграшок 3"

З серії мультфільмів про іграшки, які потаємно оживають, третя частина стала найкращою. Головному герою Енді виповнюється 17 років, він подорослішав та збирається до коледжу. З собою хлопець вирішує взяти лише найулюбленішу іграшку – ковбоя Вуді. Інші ж потрапляють у дитячий садок, де малюки не надто дбають про них і навіть залишають без кінцівок. Тож Вуді має вигадати, як врятувати друзів.

"Історія іграшок 3": дивіться трейлер онлайн

Стрічка показує, що кожному з нас у певний момент потрібно відпустити щось або когось та рухатися далі. Зміни бувають лячними, але стояти на місці – все одно, що рухатись назад.

"Чарівник країни Оз"

Шедевральний фільм розповідає про казкову країну Оз та Смарагдове місто, де відбуваються цікаві пригоди. У результаті смерчу в цій країні опиняються дівчинка Дороті та її пес Тото. Дороті знаходить чарівні туфлі, за якими полює зла чаклунка, та вирушає у Смарагдове місто з новими друзями.

"Чарівник країни Оз": дивіться трейлер онлайн

Фільм повчає, як важливо цінувати те, що маєш. Часто ми забуваємо про це й згадуємо лише тоді, коли втрачаємо.