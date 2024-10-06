Кіно 24 підготував добірку високорейтингових детективних серіалів, які точно не залишать вас байдужими. Ці стрічки мають захопливий сюжет, через що захочеться розкрити всі таємниці якомога швидше.

Не пропустіть 3 найкращі детективні серіали за останні 10 років

"Справжній детектив"

Серіал складається з 4 сезонів, кожен з яких має різний сюжет. Втім, спільне все ж є – наявність жорстоких вбивств і детективи, які мають розслідувати їх. Цинічні злочини й заплутані справи – тримають глядача в напрузі під час перегляду, а спроби головних героїв закрити справу по-справжньому захоплюють. Події першого сезону розгортаються у 1995 році навколо вбивства повії, яке розслідують детективи Мартін і Раст. Чоловіки не можуть зрозуміти, хто скоїв цей злочин, але всі докази вказують на те, що це був певний ритуал. Через 17 років стається схоже вбивство, розслідування якого доручили вже іншими детективам, які впевнені, що Раст і Мартін тут точно зможуть допомогти.

"Справжній детектив": дивіться трейлер онлайн

"Міст"

У центрі сюжету загадковий вбивця, який залишає тіла людей на Ересуннському мосту – на кордоні між Швецією та Данією. Детективи Сага й Мартін розпочинають розслідування справи та намагаються зрозуміти мотиви злочинця. Втім, хід справи змінюється, коли вбивця зв'язується зі шведським журналістом Даніелем та повідомляє йому певні деталі, які стосуватимуться майбутніх жертв. Головні герої розуміють, що злочинець мститься й не зупиниться, поки не досягне бажаного.

"Міст": дивіться трейлер онлайн

"Шерлок"

Детективні історії про Шерлока Холмса, які створив англійський письменник Артур Конан Дойл, отримали нову хвилю визнання завдяки екранізації у 2010 році. Однак події у серіалі відбуваються не у XIX столітті, а в сучасному світі. Шерлок Холмс – геніальний детектив, який відомий здатністю вирішити найскладніші й найзаплутаніші справи жителів Лондона. Йому допомагає доктор Джон Ватсон, військовий лікар, який повернувся з Афганістану. Головні герої протягом чотирьох сезонів стикаються з новими викликами й злочинцями, але найбільше клопоту Шерлоку завдає професор Джеймс Моріарті – геній кримінального світу.

"Шерлок": дивіться трейлер онлайн

"Як уникнути покарання за вбивство"

Анналіз Кітінг – успішна адвокатеса, яка викладає в університеті предмет "Як уникнути покарання за вбивство". Професорка щороку обирає чотирьох найкращих студентів, які отримують можливість працювати юристами. Її підопічні роблять все можливе, щоб бути поміченими своєю наставницею. Водночас Анналіз застосовує іноді жорсткі методи, щоб досягти бажаного результату. Втім, головні герої ще знають, що зовсім скоро опиняться в епіцентрі злочину, тому їм доведеться згадати все вивчене й застосувати свої знання на практиці.

"Як уникнути покарання за вбивство": дивіться трейлер онлайн

Ці серіали дозволяють не тільки розкрити всіх персонажів, але й заглибитися в історію кожного злочину. Обирайте стрічку з переліку й насолоджуйтеся багатогранним світом детективів.