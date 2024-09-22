Кіно 24 розповість про найкращі серіали у цьому жанрі, які вийшли за останнє десятиліття. Вони сподобаються любителям головоломок і загадок.
Цікаво Від ненависті до кохання: 4 емоційні фільми, які вам точно сподобаються
"Справжній детектив"
Рік: 2014 – дотепер
Кількість епізодів: 4 сезони, 28 серій
Рейтинг IMDb: 8.9
Події серіалу відбуваються як у середині 90-х, так і в наш час. У віддаленому районі Луїзіани стається загадкове вбивство молодої жінки. На її спині знайдено дивні символи, а на голову одягнуті оленячі роги. Детективи беруться за розслідування: та якщо один впевнений, що вбивцю знайти вкрай важливо, інший налаштований більш скептично.
У 2012 році справу знову відкривають через новий злочин – тіло ще однієї дівчини знайдено в подібних обставинах. Щоб просунутися в розслідуванні, поліція вирішує допитати детективів, які працювали над справою сімнадцять років тому.
"Справжній детектив": дивіться трейлер онлайн
"Мисливець за розумом"
Рік: 2017 – 2019
Кількість епізодів: 2 сезони, 19 серій
Рейтинг IMDb: 8.6
Серіал заснований на документальній книжці колишнього спецагента, де він описує формування психологічного портрета серійних маніяків.
В епізодах показують, як агенти ФБР працюють з вбивцями та вивчають їхній характер і мислення. Нове розслідування отримує молодий агент Холден Форд, який побачив чимало на своєму шляху, а тепер стає до роботи у спеціальному відділі.
"Мисливець за розумом": дивіться трейлер онлайн
"Детектив Бош"
Рік: 2014 – 2021
Кількість епізодів: 7 сезонів, 68 серій
Рейтинг IMDb: 8.5
Телесеріал заснований на романах Майкла Коннелі. У центрі сюжету – життя та професійна діяльність детектива Гаррі Боша, який працює у відділі вбивств поліції Лос-Анджелеса. У нього є донька від колишньої дружини, чудовий будинок, але складний характер. Детектив зосереджується на справі всього свого життя. У 2022 році вийшов спіноф серіалу.
"Детектив Бош": дивіться трейлер онлайн
Ці серіали доводять, що детективи можуть бути не лише захопливими, але й глибокими. Вони розкривають не тільки людські злочини, але й людську природу.