Кіно 24 розповість про найкращі серіали у цьому жанрі, які вийшли за останнє десятиліття. Вони сподобаються любителям головоломок і загадок.

Цікаво Від ненависті до кохання: 4 емоційні фільми, які вам точно сподобаються

"Справжній детектив"

Рік: 2014 – дотепер

Кількість епізодів: 4 сезони, 28 серій

Рейтинг IMDb: 8.9

Події серіалу відбуваються як у середині 90-х, так і в наш час. У віддаленому районі Луїзіани стається загадкове вбивство молодої жінки. На її спині знайдено дивні символи, а на голову одягнуті оленячі роги. Детективи беруться за розслідування: та якщо один впевнений, що вбивцю знайти вкрай важливо, інший налаштований більш скептично.

У 2012 році справу знову відкривають через новий злочин – тіло ще однієї дівчини знайдено в подібних обставинах. Щоб просунутися в розслідуванні, поліція вирішує допитати детективів, які працювали над справою сімнадцять років тому.

"Справжній детектив": дивіться трейлер онлайн

"Мисливець за розумом"

Рік: 2017 – 2019

Кількість епізодів: 2 сезони, 19 серій

Рейтинг IMDb: 8.6

Серіал заснований на документальній книжці колишнього спецагента, де він описує формування психологічного портрета серійних маніяків.

В епізодах показують, як агенти ФБР працюють з вбивцями та вивчають їхній характер і мислення. Нове розслідування отримує молодий агент Холден Форд, який побачив чимало на своєму шляху, а тепер стає до роботи у спеціальному відділі.

"Мисливець за розумом": дивіться трейлер онлайн

"Детектив Бош"

Рік: 2014 – 2021

Кількість епізодів: 7 сезонів, 68 серій

Рейтинг IMDb: 8.5

Телесеріал заснований на романах Майкла Коннелі. У центрі сюжету – життя та професійна діяльність детектива Гаррі Боша, який працює у відділі вбивств поліції Лос-Анджелеса. У нього є донька від колишньої дружини, чудовий будинок, але складний характер. Детектив зосереджується на справі всього свого життя. У 2022 році вийшов спіноф серіалу.

"Детектив Бош": дивіться трейлер онлайн

Ці серіали доводять, що детективи можуть бути не лише захопливими, але й глибокими. Вони розкривають не тільки людські злочини, але й людську природу.