Кино 24 расскажет о лучших сериалах в этом жанре, которые вышли за последнее десятилетие. Они понравятся любителям головоломок и загадок.

Интересно От ненависти до любви: 4 эмоциональные фильмы, которые вам точно понравятся

"Настоящий детектив"

Год: 2014 – до сих пор

Количество эпизодов: 4 сезона, 28 серий

Рейтинг IMDb: 8.9

События сериала происходят как в середине 90-х, так и в наше время. В отдаленном районе Луизианы происходит загадочное убийство молодой женщины. На ее спине найдены странные символы, а на голову одеты оленьи рога. Детективы берутся за расследование: и если один уверен, что убийцу найти крайне важно, другой настроен более скептически.

В 2012 году дело снова открывают из-за нового преступления – тело еще одной девушки найдено в подобных обстоятельствах. Чтобы продвинуться в расследовании, полиция решает допросить детективов, которые работали над делом семнадцать лет назад.

"Настоящий детектив": смотрите трейлер онлайн

"Охотник за разумом"

Год: 2017 – 2019

Количество эпизодов: 2 сезона, 19 серий

Рейтинг IMDb: 8.6

Сериал основан на документальной книге бывшего спецагента, где он описывает формирование психологического портрета серийных маньяков.

В эпизодах показывают, как агенты ФБР работают с убийцами и изучают их характер и мышление. Новое расследование получает молодой агент Холден Форд, который увидел немало на своем пути, а теперь становится к работе в специальном отделе.

"Охотник за разумом": смотрите трейлер онлайн

"Босх"

Год: 2014 – 2021

Количество эпизодов: 7 сезонов, 68 серий

Рейтинг IMDb: 8.5

Телесериал основан на романах Майкла Коннели. В центре сюжета – жизнь и профессиональная деятельность детектива Гарри Боша, который работает в отделе убийств полиции Лос-Анджелеса. У него есть дочь от бывшей жены, замечательный дом, но сложный характер. Детектив сосредотачивается на деле всей своей жизни. В 2022 году вышел спиноф сериала.

"Босх": смотрите трейлер онлайн

Эти сериалы доказывают, что детективы могут быть не только увлекательными, но и глубокими. Они раскрывают не только человеческие преступления, но и человеческую природу.