Особливу увагу глядачі приділяють фільмам, головні герої яких змогли закохатися одне в одного після постійних суперечок і скандалів. Кіно 24 підготував добірку кінострічок про почуття ненависті, яке переростає в кохання.

Не пропустіть 6 затишних фільмів і серіалів, які варто подивитися у дощові вечори

"Гордість та упередження" (2005)

У центрі сюжету сім'я Беннетів, яка прагне видати п'ятьох доньок заміж. За збігом обставин неподалік від родини заселяється аристократ – містер Бінглі. Чоловік завжди отримує велику кількість уваги від жінок, але не від Елізабет Беннет. Дівчина знайомиться з другом джентльмена – загадковим і гордим містером Дарсі, який ніколи не піде проти власних переконань. Між героями виникають непорозуміння, що переростають у ненависть, у результаті якої може зародитися палке кохання.

"Гордість і упередження": дивіться трейлер онлайн

"Життя, як воно є"

Після невдалого побачення Голлі та Ерік починають ненавидіти одне одного. Втім, страшна трагедія, яка трапилася з їх спільними друзями, змусить героїв зустрітися знову. Виявляється, знайомі Голлі та Еріка загинули внаслідок аварії, залишивши маленьку доньку Софію на самоті. Тепер головним героям варто забути про давній конфлікт і зайнятися вихованням дитини. Однак є один нюанс – Ерік і Голлі мають жити в одному будинку.

"Життя, як воно є": дивіться трейлер онлайн

"Три метри над рівнем неба"

Кінострічка розповідає історію кохання агресивного мотоцикліста Аче й зразкової студентки Бабі. Він постійно потрапляє у бійки та бере участь у незаконних перегонах. Водночас вона будує ідеальне життя, про яке так мріють її батьки. Одного разу герої зустрічаються на вечірці. Попри численні відмінності, Бабі й Аче закохуються одне в одного. Та чи зможе їхнє кохання витримати всі випробування жорстоким світом мотоцикліста та несхваленням цих стосунків з боку батьків?

"Три метри над рівнем неба": дивіться трейлер онлайн

"Мій коханий ворог"

Люсі та Джошуа працюють асистентами керівників в одному з видавництв Нью-Йорка. Вони щодня бачаться в офісі, але вороже ставляться одне до одного. Головні герої дуже різні – від стилю одягу до характерів. Поки Люсі випромінює позитив, то Джошуа занадто занурений у роботу й сірі будні. Між героями постійно виникають робочі конфлікти аж раптом з'являється можливість підвищення, яку може отримати лише один з них. Це протистояння переривається поцілунком у ліфті, про що, як виявиться згодом, мріяли обидва.

"Мій коханий ворог": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми сподобаються людям, які обожнюють спостерігати за розвитком почуттів героїв з "різних світів". Тож якщо ви хочете провести гарно вечір, то пропонуємо вам переглянути запропоновані стрічки про ненависть і кохання.