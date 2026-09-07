3 напряженных фильма, которые выдержат только люди с крепкими нервами

Некоторые фильмы созданы не для легкого отдыха после рабочего дня, а для того, чтобы вывести зрителя из зоны комфорта и заставить сердце биться от тревоги. Они искусно манипулируют чувствами, оказывают психологическое давление и оставляют неприятное послевкусие.

Если вы ищете фильмы, которые проведут вашу выдержку на прочность, то эта подборка станет настоящим эмоциональным испытанием. Подробнее о напряженных фильмах – в материале 24 Канала.

"Реинкарнация" (2018)

Рейтинг IMDb – 7,3

У семьи Грэм началась настоящая "черная полоса" после смерти бабушки. Вскоре происходит еще одна ужасная трагедия, которая окончательно раскалывает семью и вытаскивает на поверхность старые обиды. Мать семейства Энни берется за альбомы и дневники умершей и узнает жуткую правду о ее связи с темным культом. Дом постепенно поглощает сила из потустороннего мира, поэтому каждый следующий шаг героев лишь уменьшает их шансы на выживание.

"Реинкарнация": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes обозреватели отмечают игру Тони Коллетт. В то же время некоторые рецензенты замечают, что определенные метафоры могут показаться слишком гротескными для поклонников фильмов такого жанра.

"Мгла" (2007)

Рейтинг IMDb – 7,1

Мощная летняя буря приносит в небольшой городок неестественно густой и непроницаемый белый туман. Дэвид вместе с маленьким сыном прячется в местном супермаркете в окружении десятков других испуганных жителей. Из тумана людей начинают безжалостно истреблять гигантские чудовища, но главный ужас зарождается внутри убежища. Толпа начинает терять ум, и шансы спастись угасают прямо на глазах.

"Мгла": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: В разделе рецензий на Rotten Tomatoes эксперты хвалят Фрэнка Дарабонта за бескомпромиссное исследование хрупкости человеческой морали перед лицом катастрофы. Также рецензенты отмечают потрясающую концовку фильма.

"Платформа" (2019)

Рейтинг IMDb – 7,0

Горен попадает в вертикальную экспериментальную тюрьму с сотнями бетонных этажей. Раз в день через центральное отверстие спускается стол с изысканными блюдами. Соответственно, обитатели верхних ярусов берут самое лучшее, а нижним остаются грязные тарелки или пустота. Каждый месяц система случайным образом перемешивает людей между этажами, поэтому вот тот, кто вчера сытно обедал наверху, на следующий день оказывается на грани голодной смерти в самом низу. Горен стремится изменить жестокий порядок, но инстинкт выживания безжалостно уничтожает остатки человечности.

"Платформа": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: В отзывах на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают точную, хотя и жутко антиутопическую аллегорию на тему классового неравенства. Критики высоко оценивают напряженную атмосферу и визуальную клаустрофобию картины, хотя часть обозревателей критикует фильм за чрезмерную жестокость отдельных моментов.

Если вам нравятся напряженные фильмы, ранее мы публиковали подборку психологических триллеров, которые заставляют ломать голову.