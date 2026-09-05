По случаю долгожданного релиза 24 Канал подготовил подборку атмосферных триллеров, которые погружают в транс, выворачивают наизнанку человеческие страхи и держат в напряжении до финальных титров.

"Ее личный ад" (2026)

Режиссер – Николас Виндинг Рефн

Рейтинг IMDb – 4,5

Футуристический Токио медленно поглощает причудливый туман. Молодая актриса Элль, которую сыграла Софи Тэтчер, отчаянно пытается вырваться из тисков токсичной семьи и болезненного прошлого. Тем временем по улицам бродит серийный убийца, а единственным, кто способен остановить это безумие, становится американский солдат в исполнении Чарльза Мелтона, ищущий пропавшую дочь.

"Ее личный ад": смотрите трейлер фильма онлайн

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Интересные факты о фильме: Три года назад Рефн пережил 20-минутную остановку сердца. Этот опыт полностью изменил его подход к кино. Чтобы запечатлеть ощущение хрупкости жизни, картину снимали строго в хронологическом порядке, а сценарий переписывали прямо на съемочной площадке во время актерских импровизаций.

"Под покровом ночи" (2016)

Режиссер – Том Форд

Рейтинг IMDb – 7,4

Владелица галереи современного искусства Сюзанна (ее образ воплотила Эми Адамс) получает посылку от бывшего мужа Эдварда, с которым не общалась годами. Внутри лежит рукопись его нового триллера о семье, которая попадает в ловушку жестоких бандитов на ночной техасской трассе. Чем дальше Сюзанна погружается в чтение, тем яснее понимает, что этот кровавый роман – изящная и болезненная аллегория на ее собственные прошлые ошибки.

"Под покровом ночи": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересные факты о фильме: для кутюрье Тома Форда это всего лишь вторая режиссерская работа, снятая по роману Остина Райта "Тони и Сьюзен". Весь съемочный процесс длился рекордные 33 дня. Картина получила Гран-при жюри в Венеции, а Аарон Тейлор-Джонсон завоевал "Золотой глобус" за роль убедительного психопата.

"Бегущий по лезвию 2049" (2017)

Режиссер – Дени Вильнев

Рейтинг IMDb – 8,0

Офицер полиции K – репликант новейшей модели. Его работа – "утилизировать" устаревших искусственных людей. Во время очередного вызова он наталкивается на тайну, способную разрушить и без того хрупкий порядок в обществе. Поиски ответов заставляют его разыскивать легендарного Рика Декарда, пропавшего без вести тридцать лет назад.

"Бегущий по лезвию 2049": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересные факты о фильме: оператор Роджер Дикинс получил свой первый "Оскар" именно за этот фильм – после 13 тщетных номинаций. Что интересно, творческая команда почти отказалась от зеленого экрана. В частности, гигантские неоновые декорации антиутопического будущего возводили в павильонах Венгрии.

"Под Силвер-Лэйк" (2018)

Режиссер – Дэвид Роберт Митчелл

Рейтинг IMDb – 6,5

Тридцатилетний инфантильный бездельник Сэм (его сыграл Эндрю Гарфилд) знакомится с очаровательной соседкой Сарой, а уже на следующее утро она загадочно исчезает. Пытаясь ее найти, Сэм погружается в причудливую изнанку богемной культуры Лос-Анджелеса. Везде ему видятся скрытые шифры: в песнях популярных групп, комиксах и знаках элитарных заговоров.

"Под Силвер-Лэйк": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересные факты о фильме: Дэвид Роберт Митчелл действительно спрятал в кадрах несколько реальных головоломок и закодированных посланий, которые фанаты разгадывали на форумах еще несколько лет после релиза.

"Вход в пустоту" (2009)

Режиссер – Гаспар Ноэ

Рейтинг IMDb – 7,2

Мелкий наркодилер Оскар живет в Токио вместе с сестрой. Во время облавы в ночном клубе парень получает смертельную пулю. С этого момента его сознание покидает тело и парит над неоновыми улицами мегаполиса, наблюдая за отчаянием близких, обрывками собственного прошлого и странными процессами перерождения.

"Вход в пустоту": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересные факты о фильме: Гаспар Ноэ вынашивал идею проекта более 15 лет, черпая вдохновение в "Тибетской книге мертвых" и психоделических киноэкспериментах Алехандро Ходоровского. Чтобы добиться эффекта наблюдения из потустороннего мира, почти весь фильм сняли от первого лица и с высоты птичьего полета, используя сверхсложные крановые системы.

А если вы уже посмотрели все из этого списка, то предлагаем ознакомиться с нашей другой подборкой триллеров, от которых мурашки по коже.