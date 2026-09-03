Если вы ищете фильмы, способные проверить вашу выдержку на прочность, 24 Канал собрал культовые картины, просмотр которых превращается в настоящее эмоциональное испытание.

"Реквием по мечте" (2000)

Рейтинг IMDb – 8,3

История разворачивается вокруг четырех жителей Бруклина, каждый из которых лелеет заветную мечту о лучшей жизни. Пожилая вдова Сара мечтает попасть на любимое телешоу и начинает бесконтрольно принимать опасные таблетки для похудения. Ее сын Гарри вместе с другом Тайроном и возлюбленной девушкой Марион стремятся заработать большие деньги на продаже наркотиков, чтобы открыть собственный модный бизнес. Однако желание легко разбогатеть и собственная наркотическая зависимость превращают жизнь всех четырех героев в необратимую катастрофу.

"Реквием по мечте": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил 80 % одобрительных отзывов за бескомпромиссный визуальный стиль и мощную актерскую игру Эллен Берстин, хотя обозреватели отмечают эмоциональную тяжесть повествования.

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"Одержимость" (2014)

Рейтинг IMDb – 8,5

19-летний Эндрю Ниман учится в самой престижной музыкальной консерватории США и мечтает стать одним из самых выдающихся джазовых барабанщиков своего поколения. Его замечает дирижер Теренс Флетчер – руководитель лучшего студенческого оркестра страны, известный своим безжалостным и жестоким стилем преподавания. Эндрю настолько одержим стремлением заслужить одобрение тирана, что готов пожертвовать отношениями, здоровьем и собственным умом ради недостижимого совершенства.

"Одержимость": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на сайте Rotten Tomatoes картина собрала 94% положительных отзывов благодаря безумной актерской дуэли Майлза Теллера и Джонатана Симмонса, а также напряженному ритму повествования.

"Черный лебедь" (2010)

Рейтинг IMDb – 8,0

Нина Сейерс – одаренная балерина нью-йоркской труппы, которая живет под строгим контролем собственной матери. Девушка получает главную партию в новой постановке "Лебединого озера", где должна станцевать как нежного Белого лебедя, так и его коварного и мрачного двойника – Черного лебедя. Хореограф Тома требует от сдержанной Нины отпустить внутренний контроль и продемонстрировать сексуальность и агрессию, одновременно провоцируя конкуренцию с раскрепощенной новой балериной Лили. Одержимость безупречным исполнением роли и страх потерять партию порождают у Нины паранойю, навязчивые галлюцинации и распад личности, из-за которых она перестает отличать реальность от сценического безумия.

"Черный лебедь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм имеет 85% положительных отзывов за блестящее перевоплощение Натали Портман и мастерское отражение разрушительного перфекционизма.

А для тех, кто любит пощекотать себе нервы, у нас есть еще одна замечательная подборка увлекательных триллеров.