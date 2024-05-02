А теперь Зендея снялась в еще одной ленте, которая уже получает положительные комментарии и отзывы. В материале Кино 24 смотрите список фильмов, в которых сыграла эта актриса и выбирайте своих фаворитов для просмотра.

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"Соперники"

Рейтинг IMDb: 7.8

Интерес к ленте подталкивает не только сюжет, но и ансамбль актеров. Главные роли исполняют Зендея ("Дюна", "Человек-паук", сериал "Эйфория"), Джошуа О'Коннор ("Корона") и Майк Файст ("Вестсайдская история").

Сюжет фильма развивается вокруг теннисистки Таши Дункан. Она – амбициозная спортсменка, но из-за травмы ее судьба меняется. Теперь она – тренер, и ее главная цель – спасти своего мужа Арта от серии злополучных поражений.

Она убеждает Арта принять участие в турнире "Челленджер", что является почти на самом низком уровне профессиональных соревнований. Но там его соперником оказывается бывший лучший друг и бывший возлюбленный Таши.

"Соперники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дюна 1"

Рейтинг IMDb: 8.0

Еще одна высокорейтинговая лента, в которой сыграла Зендея. История развивается вокруг Пола Атрида – талантливого парня, которому предсказывают большие достижения, но достичь их не так легко.

Он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа. Враждебные силы вступают в войну из-за самого ценного и редкого ресурса – вещества, способного раскрыть самый большой потенциал человечества. Выживут только те, кто сможет преодолеть свои собственные страхи.

"Дюна 1": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Дюна 2"

Рейтинг IMDb: 8.7

Одна из самых кассовых лент 2024 года, которую невероятно оценили зрители. Это тот редкий случай, когда продолжение лучше, чем первая часть фильма.

"Дюна: Часть вторая" расскажет об эпическом путешествии Пола Атрида и фременей, которые отправляются на путь мести против предателей, уничтоживших его семью. Между любовью, преданностью своей жизни и судьбой всемирно известного героя, выбором становится борьба против жуткого будущего, которое только он может предсказать.

"Дюна 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди лент с Зендеей, которые также собрали положительные отзывы от зрителей, "Малкольм и Мари", а также увлекательное, высокорейтинговое фэнтези "Человек-паук: Домой пути нет".

Фильмы с этой актрисой точно стоят внимания киноманов. Поэтому не теряйте времени, а выбирайте ленту-фаворита и приготовьтесь к замечательному вечеру в компании Зендеи.