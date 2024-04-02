5 лучших боевиков всех времен, которые высоко оценивает весь мир

Мир кино предлагает множество жанров, однако боевики всегда вызывают особый отклик в сердцах кинолюбителей. Все из-за того, что каждый из нас, несомненно, мечтает хотя бы на мгновение оказаться на месте храброго героя, который умело расправляется с преступниками, спасает всех и заслуживает признания.

Поэтому в нашем новом материале мы собрали список из 5 лучших боевиков всех времен. Эти истории уже получили положительные отзывы от миллионов зрителей по всему миру, поэтому точно понравятся и вам. В подборке Кино 24 смотрите трейлеры и читайте о сюжетах лент.

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"Матрица"

Рейтинг IMDb: 8.7

Томас Андерсон – обычный парень, который занимает должность программиста в одной крупной компании и честно выполняет свои обязанности как один из множества сотрудников в этом большом механизме. Однако по вечерам он превращается в другую личность – хакера с псевдонимом Нео. Это происходит из-за неудовлетворенности Томаса общим положением вещей в мире, его восприятием мира и системой.

Мысли о том, что все вокруг идет не так, как должно, не покидают его сознание. Мало того, Нео мучают тревожные сны, из-за чего он старается почти не спать, а также начинает чувствовать, что теряет рассудок. Однако ответ на эти вопросы может дать лишь один человек: разыскиваемый хакер Морфиус, который также стремится к встрече с Томасом.

"Матрица": смотрите онлайн трейлер фильма

"Форсаж 5: Ограбление в Рио"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рейтинг IMDb: 7.5

После увольнения, бывший представитель правоохранительных органов Брайан О'Коннор и автолюбитель-лихач Доминик Торетто вступают на тропу незаконных дел. Они стараются не оставаться на одном месте, поэтому активно передвигаются, чтобы избежать столкновения с полицией.

"Форсаж 5: Ограбление в Рио": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рэмбо: Первая кровь"

Рейтинг IMDb: 7.7

Он обладает экспертными навыками во владении оружием, ножами и владением собственным телом. Он умеет игнорировать боль и непогоду. Скромный в питании, он потребляет продукты, которые вызвали бы у большинства отвращение. Во Вьетнаме его задачей было ликвидировать вражеские войска. Он доводил врага до полного истощения. Рембо оказался самым лучшим. На войне он был настоящим героем, но на родине, ради которой проливалась кровь, он чувствовал себя лишним.

"Рэмбо: Первая кровь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крепкий орешек"

Рейтинг IMDb: 8.2

Полицейский из Нью-Йорка, Джон МакКлейн, самостоятельно ведет смертельную борьбу с бандой грабителей под руководством Ганса Грубера, которые похитили небоскреб в Лос-Анджелесе и выдают себя за политических террористов. Для МакКлейна особый стимул – в списке заложников его жена Холли.

"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма

"Терминатор 2: Судный день"

Рейтинг IMDb: 8.6

Это изысканная и глубокая научная фантастика о будущем, путешествия во времени, временные петли, символизирующие обреченность и постоянные усилия человека изменить ход своей неизбежной судьбы. Кроме того, это одна из первых и самых известных киноповестей о взаимоотношениях между железным киборгом и одиноким мальчиком, которым, возможно, выпала судьба изменить будущее.

"Терминатор 2: Судный день": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбрать среди этих лент просто невозможно. Поэтому предлагаем к просмотру все фильмы, которые точно смогут пробудить ваши эмоции.