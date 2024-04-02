Тому у нашому новому матеріалі ми зібрали список з 5 найкращих бойовиків усіх часів. Ці історії вже отримали позитивні відгуки від мільйонів глядачів по всьому світу, тому точно сподобаються і вам. У добірці Кіно 24 дивіться трейлери та читайте про сюжети стрічок.

Радимо Ви також зможете: 3 високорейтингові фільми про жінок у спорті

"Матриця"

Рейтинг IMDb: 8.7

Томас Андерсон – звичайний хлопець, який обіймає посаду програміста в одній великій компанії й чесно виконує свої обов'язки як один із безлічі співробітників у цьому великому механізмі. Проте вечорами він перетворюється на іншу особу – хакера з псевдонімом Нео. Це відбувається через незадоволеність Томаса загальним станом речей у світі, його сприйняттям світу і системою.

Думки про те, що все навколо йде не так, як має, не покидають його свідомість. Мало того, Нео мучать тривожні сни, через що він намагається майже не спати, а також починає відчувати, що втрачає розум. Однак відповідь на ці питання може дати лише один чоловік: розшукуваний хакер Морфіус, який також прагне зустрічі з Томасом.

"Матриця": дивіться онлайн трейлер фільму

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Форсаж 5: Пограбування в Ріо"

Рейтинг IMDb: 7.5

Після звільнення, колишній представник правоохоронних органів Браян О'Коннор та автолюбитель-лихач Домінік Торетто вступають на стежку незаконних справ. Вони намагаються не залишатися на одному місці, тому активно пересуваються, щоб уникнути зіткнення з поліцією.

"Форсаж 5: Пограбування в Ріо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рембо: Перша кров"

Рейтинг IMDb: 7.7

Він володіє експертними навичками у володінні зброєю, ножами та володінням власним тілом. Він вміє ігнорувати біль і негоду. Скромний у харчуванні, він споживає продукти, які викликали б у більшості відразу. У В'єтнамі його завданням було ліквідувати ворожі війська. Він доводив ворога до повного виснаження. Рембо виявився найкращим. На війні він був справжнім героєм, але на батьківщині, заради якої проливалася кров, він відчував себе зайвим.

"Рембо: Перша кров": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міцний горішок"

Рейтинг IMDb: 8.2

Поліцейський з Нью-Йорка, Джон МакКлейн, самотужки веде смертельну боротьбу з бандою грабіжників під керівництвом Ганса Грубера, які викрали хмарочос в Лос-Анджелесі та видають себе за політичних терористів. Для МакКлейна особливий стимул – у списку заручників його дружина Холлі.

"Міцний горішок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Термінатор 2: Судний день"

Рейтинг IMDb: 8.6

Це вишукана та глибока наукова фантастика про майбутнє, подорожі в часі, часові петлі, що символізують приреченість і постійні зусилля людини змінити хід своєї неминучої долі. Крім того, це одна з перших і найвідоміших кіноповістей про взаємовідносини між залізним кіборгом та самотнім хлопчиком, яким, можливо, випала доля змінити майбутнє.

"Термінатор 2: Судний день": дивіться онлайн трейлер фільму

Обрати серед цих стрічок просто неможливо. Тому пропонуємо до перегляду усі фільми, які точно зможуть пробудити ваші емоції.