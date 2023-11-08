В следующей подборке 24 Канала найдете лучшие фильмы в жанре фантастики, которые можно посмотреть онлайн. Выбирайте ленту и забудьте на время о реальности, наслаждаясь просмотром.
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Лучшие фантастические фильмы
"Сторожевые Галактики"
Год: 2014
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8.0
Отважный путешественник Питер Квилл обнаруживает в руках таинственный артефакт, принадлежащий безжалостному вору Ронану. Ронан готовится к захвату Вселенной, и Питер оказывается внутри межгалактической охоты, где он сам становится жертвой. Чтобы спасти свою жизнь и предотвратить катастрофу, он объединяется с необычными союзниками: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Питер понимает. какую угрозу он несет для вселенной. Он готов пойти на все возможные жертвы, чтобы объединить этих случайных союзников и поучаствовать в решающей битве за судьбу галактики.
"Сторожевые Галактики: смотрите онлайн трейлер фильма
"Аватар: Путь воды"
Год: 2022
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7.6
Эта лента рассказывает историю семьи Салли: Джейка, Нейтири и их детей. Фильм рассматривает ряд проблем, преследующих эту семью, и их путь, который они преодолеют, чтобы оградить друг друга от опасности. Фильм описывает битвы, которые они ведут для выживания, и трагедии, которые они вместе переживают.
"Аватар: Путь воды": смотрите онлайн трейлер фильма
"Школа хорошо и зла"
Год: 2022
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6.0
Эта кинолента рассказывает историю лучших подруг Софии и Агаты, оказывающихся на противоположных сторонах современной сказки. Они поступают в магическую школу, где юных героев учат бороться за сохранение равновесия между добром и злом.
"Школа добра и зла": смотрите онлайн трейлер фильма
"Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумие"
Год: 2022
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6.9
Фильм раскрывает Мультивселенную и расширяет его границы, предоставляя зрителю возможность углубиться в неизвестный мир вместе с Доктором Стрэнджем. С помощью уже известных и новых мистических союзников он пересекает удивительные и опасные альтернативные реальности, чтобы противостоять таинственному противнику.
"Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия": смотрите онлайн трейлер фильма
"Новая реальность"
Год: 2023
Страна: США
Рейтинг IMDb: 5.9
В ближайшем будущем, когда очки дополненной реальности уже стали общераспространенными, страдающий агорафобией молодой человек преодолевает невероятные препятствия в своей жизни, когда он сталкивается с таинственным искусственным интеллектом, превращающим каждый аспект его существования в игру.
"Новая реальность": смотрите онлайн трейлер фильма
"Проект "Адам""
Год: 2022
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6.7
История разворачивается вокруг недавно потерявшего своего отца Адама Рида. Мальчик остался одиноким и переполненным тоской, и не испытывает никакой радости от жизни. В школе его сверстники только усугубляют психологическое состояние. Но однажды ночью Адам становится свидетелем крушения неизвестного летательного объекта и попадает в гараж, где встречает взрослого себя. Взрослый Адам рассказывает мальчику о специальной задаче, связанной с их отцом.
"Проект "Адам"": смотрите онлайн трейлер фильма
"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"
Год: 2005
Страна: США, Великобритания
Рейтинг IMDb: 6.9
Четверо детей родители отправляют из Лондона в деревню, где проживает старый профессор, чтобы избежать бомбардировки города во время войны. В доме профессора дети случайно открывают таинственный шкаф, через который попадают в сказочную страну Нарния, где существуют фантастические люди, животные и существа. Выясняется, что эта страна находится под властью злой Колдуньи, из-за которой там царит вечная зима и войны. Дети выбирают оставить свои проблемы и помочь царю Аслану в борьбе с Колдуньей, разорвать ее заклинания и освободить жителей Нарнии.
"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф": смотрите онлайн трейлер фильма