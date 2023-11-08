В следующей подборке 24 Канала найдете лучшие фильмы в жанре фантастики, которые можно посмотреть онлайн. Выбирайте ленту и забудьте на время о реальности, наслаждаясь просмотром.

Смотрите также 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам

Лучшие фантастические фильмы

"Сторожевые Галактики"

Год: 2014

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8.0

Отважный путешественник Питер Квилл обнаруживает в руках таинственный артефакт, принадлежащий безжалостному вору Ронану. Ронан готовится к захвату Вселенной, и Питер оказывается внутри межгалактической охоты, где он сам становится жертвой. Чтобы спасти свою жизнь и предотвратить катастрофу, он объединяется с необычными союзниками: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Питер понимает. какую угрозу он несет для вселенной. Он готов пойти на все возможные жертвы, чтобы объединить этих случайных союзников и поучаствовать в решающей битве за судьбу галактики.

"Сторожевые Галактики: смотрите онлайн трейлер фильма

"Аватар: Путь воды"

Год: 2022

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.6

Эта лента рассказывает историю семьи Салли: Джейка, Нейтири и их детей. Фильм рассматривает ряд проблем, преследующих эту семью, и их путь, который они преодолеют, чтобы оградить друг друга от опасности. Фильм описывает битвы, которые они ведут для выживания, и трагедии, которые они вместе переживают.

"Аватар: Путь воды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Школа хорошо и зла"

Год: 2022

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.0

Эта кинолента рассказывает историю лучших подруг Софии и Агаты, оказывающихся на противоположных сторонах современной сказки. Они поступают в магическую школу, где юных героев учат бороться за сохранение равновесия между добром и злом.

"Школа добра и зла": смотрите онлайн трейлер фильма

"Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумие"

Год: 2022

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.9

Фильм раскрывает Мультивселенную и расширяет его границы, предоставляя зрителю возможность углубиться в неизвестный мир вместе с Доктором Стрэнджем. С помощью уже известных и новых мистических союзников он пересекает удивительные и опасные альтернативные реальности, чтобы противостоять таинственному противнику.

"Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Новая реальность"

Год: 2023

Страна: США

Рейтинг IMDb: 5.9

В ближайшем будущем, когда очки дополненной реальности уже стали общераспространенными, страдающий агорафобией молодой человек преодолевает невероятные препятствия в своей жизни, когда он сталкивается с таинственным искусственным интеллектом, превращающим каждый аспект его существования в игру.

"Новая реальность": смотрите онлайн трейлер фильма

"Проект "Адам""

Год: 2022

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.7

История разворачивается вокруг недавно потерявшего своего отца Адама Рида. Мальчик остался одиноким и переполненным тоской, и не испытывает никакой радости от жизни. В школе его сверстники только усугубляют психологическое состояние. Но однажды ночью Адам становится свидетелем крушения неизвестного летательного объекта и попадает в гараж, где встречает взрослого себя. Взрослый Адам рассказывает мальчику о специальной задаче, связанной с их отцом.

"Проект "Адам"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

Год: 2005

Страна: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 6.9

Четверо детей родители отправляют из Лондона в деревню, где проживает старый профессор, чтобы избежать бомбардировки города во время войны. В доме профессора дети случайно открывают таинственный шкаф, через который попадают в сказочную страну Нарния, где существуют фантастические люди, животные и существа. Выясняется, что эта страна находится под властью злой Колдуньи, из-за которой там царит вечная зима и войны. Дети выбирают оставить свои проблемы и помочь царю Аслану в борьбе с Колдуньей, разорвать ее заклинания и освободить жителей Нарнии.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф": смотрите онлайн трейлер фильма