От юной мстительницы до "Аватара" и "Marvel": 5 легендарных ролей, которые блестяще воплотила Зои Солдано

Известный французский режиссер Жак Одияр выпустил новый драматический фильм, под названием "Эмилия Перес". Он известен такими лентами, как "Ржавчина и кость" и "Братья Систерс". Одну из главных ролей в "Эмилии Перес" сыграла голливудская актриса Зои Салдана.

Если раньше она, в основном, играла роли в многомиллионных блокбастерах, как "Стражи галактики" или "Аватар", то "Эмилия Перес" займет особое место в фильмографии актрисы. Это драматический мюзикл-триллер, который рассказывает об истории мексиканского мафиози, что хочет стать женщиной и навсегда завязать со своей криминальной жизнью. Зои Салдана исполняет роль юристки Риты, что помогает в достижении своих целей.

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"Эмилия Перес"

"Эмилия Перес" – это история о главе мексиканского наркокартеля Хуана Дель Монте. У него есть давняя мечта – стать женщиной. Для этого он нанимает успешную адвокатку Риту Моро Кастро, в исполнении Зои Салданы, которая как раз находится на перепутье своей карьеры и не знает, что ей делать дальше.

Кроме своего актерского мастерства, Салдана в этой ленте раскрывает также свои таланты к танцу и пению. Критики считают эту роль одной из лучших в карьере голливудской актрисы. А кто-то называет эту работу Салданы "открытием".

"Эмилия Перес": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аватар"

В 2009 году Зои Салдана получила роль в фильме режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар". Она воплотила на экране принцессу Нави – Нейтири. Салдана прошла сложный и длительный кастинг. В результате она получила ряд положительных отзывов за свою роль, как от зрителей, так и от критиков. Кроме, того актриса была номинирована на несколько международных наград. Поэтому, в 2022 году, Салдана вернулась в продолжении: "Аватар: путь воды".

"Аватар": смотрите онлайн трейлер фильма

"Стражи Галактики"

В 2014 году на большие экраны вышла лента "Стражи галактики", где Зои Салдана воплотила роль Гаморы. Ее героиня – сирота, воспитана Таносом и обучена быть убийцей, но стремится к искуплению. Гамора и, соответственно, Зои Салдана, стали неотъемлемой частью вселенной "Marvel".

Героиня актрисы появилась не только в трилогии "Стражей галактики", но и в других лентах, связанных с киновселенной "Marvel". И стала одним из любимых персонажей этой вселенной.

"Стражи Галактики": смотрите онлайн трейлер фильма

"Коломбиана"

"Коломбиана" – это французско-американский боевик, который вышел на большие экраны в 2011 году. Режиссером ленты выступил Оливье Мегатон, а продюсером Люк Бессон.

Одну из главных ролей в ленте сыграла Зои Салдана. Это боевик, который рассказывает о девятилетней девочке из Колумбии, чью семью убил наркобарон. Спустя пятнадцать лет взрослая Каталейя, в исполнении Зои Салданы, стремится отомстить. Лента не была успешна в коммерческом плане. Но критики высоко оценили экшн-сцены и игру Салданы.

"Коломбиана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неудачники"

В 2010 году на большие экраны вышел боевик "Неудачники" – адаптация одноименного комикса от Vertigo Comic. Салдана исполняет роль таинственной женщины, по имени Айша, которая объединяет вокруг себя главных героев ленты.

Коллегами по съемочной площадке актрисы стали Джеффри Дин Морган, Идрис Эльба и Крис Эванс. Лента, во время проката, получила неоднозначные отзывы критиков из-за сценарных пробелов. Но актерская игра всех главных героев была принята положительно.

"Неудачники": смотрите онлайн трейлер фильма

С седьмого ноября ленту "Эмилию Перес" смогут увидеть украинцы на больших экранах в кинотеатрах своих городов.