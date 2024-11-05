Якщо раніше вона, в основному, грала ролі у багатомільйонних блокбастерах, як "Вартові галактики" або "Аватар", то "Емілія Перес" займе особливе місце у фільмографії акторки. Це драматичний мюзикл-трилер, який розказує про історію мексиканського мафіозі, що хоче стати жінкою й назавжди зав'язати зі своїм кримінальним життям. Зої Салдана виконує роль юристки Рити, що допомагає у досягненні своїх цілей.

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"Емілія Перес"

"Емілія Перес" – це історія про очільника мексиканського наркокартелю Хуана Дель Монте. У нього є давня мрія – стати жінкою. Для цього він наймає успішну адвокатку Ріту Моро Кастро, у виконанні Зої Салдани, яка якраз перебуває на роздоріжжі своєї кар'єри й не знає, що їй робити далі.

Окрім своєї акторської майстерності, Салдана в цій стрічці розкриває також свої таланти до танцювання й співу. Критики вважають цю роль однією з найкращих в кар'єрі голлівудської акторки. А хтось називає цю роботу Салдани "відкриттям".

"Емілія Перес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аватар"

У 2009 році Зої Салдана отримала роль у фільмі режисера Джеймса Кемерона "Аватар". Вона втілила на екрані принцесу Наві – Нейтірі. Салдана пройшла складний й довготривалий кастинг. В результаті вона отримала низку позитивних відгуків за свою роль, як від глядачів, так і від критиків. Крім, того акторка була номінована на декілька міжнародних нагород. Тому, у 2022 році, Салдана повернулась у продовженні: "Аватар: шлях води".

"Аватар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вартові Галактики"

У 2014 році на великі екрани вийшла стрічка "Вартові галактики", де Зої Салдана втілила роль Ґамори. Її героїня – сирота, вихована Таносом й навчена бути вбивцею, але прагне спокутування. Ґамора й, відповідно, Зої Салдана, стали невіддільною частиною всесвіту "Marvel".

Героїня акторки з'явилась не тільки у трилогії "Вартових галактики", а й в інших стрічках, пов'язаних з кіновсесвітом "Marvel". Та стала одним з улюблених персонажів цього всесвіту.

"Вартові Галактики": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коломбіана"

"Коломбіана" – це французько-американський бойовик, який вийшов на великі екрани у 2011 році. Режисером стрічки виступив Олів'є Мегатон, а продюсером Люк Бессон.

Одну з головних ролей у стрічці зіграла Зої Салдана. Це бойовик, який розповідає про дев'ятирічну дівчинку з Колумбії, чию сім'ю вбив наркобарон. Через п'ятнадцять років доросла Каталейя, у виконанні Зої Салдани, прагне помститися. Стрічка не була успішна в комерційному плані. Але критики високо оцінили екшн-сцени й гру Салдани.

"Коломбіана": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невдахи"

У 2010 році на великі екрани вийшов бойовик "Невдахи" – адаптація однойменного коміксу від Vertigo Comic. Салдана виконує роль таємничої жінки, на ім'я Айша, яка об'єднує навколо себе головних героїв стрічки.

Колегами по знімальному майданчику акторки стали Джеффрі Дін Морган, Ідріс Ельба та Кріс Еванс. Стрічка, під час прокату, отримала неоднозначні відгуки критиків через сценарні прогалини. Але акторська гра всіх головних героїв була прийнята позитивно.

"Невдахи": дивіться онлайн трейлер фільму

З сьомого листопада стрічку "Емілію Перес" зможуть побачити українці на великих екранах у кінотеатрах своїх міст.