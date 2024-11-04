Серед інших акторів, що долучилися до цього проєкту, – Олександр Печериця, Анна Саліванчук, Іван Жилюк, Наталка Кобизька, Іоланта Богдюн, Олександр Горошков та багато інших талановитих українських артистів. Серіал складається з 16 захопливих серій, у кожній з яких розкриваються важливі теми медичної етики, людських відносин і особистих переживань.

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Що відомо про серіал "Лікарка за покликанням"

"Лікарка за покликанням" – це не просто історія про лікарів, а й про їхній шлях, боротьбу за свої ідеали та підтримку один одного в складних обставинах.

За сюжетом серіалу, лікарка-реаніматолог Марина Бондар переживає важкий період у своєму житті. Після зради чоловіка, хірурга Андрія Бондаря, вона планує переїзд до Польщі, намагаючись втекти від болючих спогадів та почати все з нового листа. Однак, коли розпочинається війна, її плани кардинально змінюються.

"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн трейлер серіалу

Після вибухів і хаосу, що охоплює країну, Марина приймає рішення залишитися у рідній лікарні, яка переходить на цілодобовий режим роботи 24/7. Попри власні труднощі, сімейні драми та нестачу ресурсів, вона разом із колегами продовжує рятувати життя. Серіал порушує важливі теми стійкості, професіоналізму та людяності у найскладніших обставинах, показуючи, як лікарі, попри всі виклики, знаходять сили допомагати іншим. Через їхню працю та відвагу глядачі стають свідками драматичних моментів, які тримають у напрузі до самого кінця.

У цьому драматичному серіалі головні ролі виконали українські актори Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельников. Їхні талановиті виступи додають особливу глибину та емоційність сюжету, допомагаючи глядачам поринути в історію, яка розкриває складнощі життя.