Такое решение может повлиять на производство новых кинолент, поддержку национальных кинопроектов и международное сотрудничество в сфере кинематографа. Более подробную информацию об этом сокращении, а также другие финансовые положения, можно найти на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины.

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В 2025 году хотят сократить финансирование Госкино почти на 70%: подробности

Законопроект №12000, зарегистрирован на сайте парламента 14 сентября, предлагает существенно уменьшить финансирование Государственного агентства по вопросам кино в 2025 году.

Согласно проекту, для Госкино предусмотрено выделить 204,1 миллиона гривен. Из этой суммы 30,4 миллиона гривен будет направлено на руководство и управление в сфере кинематографии, а 173,7 миллиона гривен – на государственную поддержку кинематографии, включая документирование военных преступлений.

Для сравнения, в 2024 году на Госкино было выделено значительно больше средств – 663,4 миллиона гривен. Из этой суммы 28,7 миллиона гривен было направлено на руководство и управление, а 634,7 миллиона гривен – на государственную поддержку кинематографии, что включает документирование военных преступлений.

Итак, предложенное сокращение финансирования в 2025 году является существенным, что может повлиять на реализацию важных кинопроектов и программ поддержки киноиндустрии, включая документированием последствий войны.