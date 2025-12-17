Один из лучших кинопроектов 2024 года: что известно о продолжении культового сериала "Фолаут"

17 декабря 2025 года на платформе Amazon Prime Video выходит 2 сезон сериала "Фолаут". Этот сериал стал одним из лучших в 2024 году.

Поэтому поклонники с нетерпением ждали выход новых эпизодов. В материале 24 Канала рассказываем все, что стоит знать о выходе 2 сезона.

Что известно о 2 сезоне сериала "Фолаут"?

Премьера сериала запланирована на 17 декабря 2025 года. Однако не все восемь эпизодов выйдут на платформе сразу. Их будут выпускать еженедельно до 4 февраля 2026 года.

В главных ролях этого сезона зрители увидят

Эллу Пернелл,

Аарон Мотен,

Уолтон Хоггинс,

Мойзес Ариас,

Кайл Маклаклен.

"Фолаут": смотрите онлайн трейлер 2 сезона сериала

События второго сезона будут развиваться в Нью-Вегасе, самой основной локации из игры Fallout: New Vegas. Сериал продолжит рассказывать о героях, которые будут двигаться дальше через пустоши Мохаве к постапокалиптическому New Vegas. Действие будет происходить через 200 лет после ядерной войны 2077 года, которая уничтожила общество. Зритель будет наблюдать за опустошенной постапокалиптической Америкой. А Люси вместе с Гулем отправится на поиски ее отца Хэнка.

Кроме уже знакомых лиц, поклонники смогут увидеть новых героев. К сериалу присоединится Джастин Теру, который исполнит роль Роберта Хауса – ключевого персонажа из игры Fallout: New Vegas и Маколей Калкин, роль которого пока держат в секрете.

Что известно о сериале "Фолаут"?