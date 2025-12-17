Один из лучших кинопроектов 2024 года: что известно о продолжении культового сериала "Фолаут"
- 2 сезон сериала "Фолаут" выйдет на Amazon Prime Video 17 декабря 2025 года, эпизоды будут выпускать еженедельно до 4 февраля 2026 года.
- В новом сезоне появятся новые персонажи, включая Джастина Теру и Маколея Калкина, а события будут разворачиваться в Нью-Вегасе после ядерной войны.
17 декабря 2025 года на платформе Amazon Prime Video выходит 2 сезон сериала "Фолаут". Этот сериал стал одним из лучших в 2024 году.
Поэтому поклонники с нетерпением ждали выход новых эпизодов. В материале 24 Канала рассказываем все, что стоит знать о выходе 2 сезона.
Смотрите также Где смотреть фильм "Камень, бумага, ножницы" с Рудинским, который вошел в шортлист Оскара-2026
Что известно о 2 сезоне сериала "Фолаут"?
Премьера сериала запланирована на 17 декабря 2025 года. Однако не все восемь эпизодов выйдут на платформе сразу. Их будут выпускать еженедельно до 4 февраля 2026 года.
В главных ролях этого сезона зрители увидят
- Эллу Пернелл,
- Аарон Мотен,
- Уолтон Хоггинс,
- Мойзес Ариас,
- Кайл Маклаклен.
"Фолаут": смотрите онлайн трейлер 2 сезона сериала
События второго сезона будут развиваться в Нью-Вегасе, самой основной локации из игры Fallout: New Vegas. Сериал продолжит рассказывать о героях, которые будут двигаться дальше через пустоши Мохаве к постапокалиптическому New Vegas. Действие будет происходить через 200 лет после ядерной войны 2077 года, которая уничтожила общество. Зритель будет наблюдать за опустошенной постапокалиптической Америкой. А Люси вместе с Гулем отправится на поиски ее отца Хэнка.
Кроме уже знакомых лиц, поклонники смогут увидеть новых героев. К сериалу присоединится Джастин Теру, который исполнит роль Роберта Хауса – ключевого персонажа из игры Fallout: New Vegas и Маколей Калкин, роль которого пока держат в секрете.
Кстати, "2000 метров до Андреевки", который вошел в шортлист Оскара, доступен онлайн: где смотреть фильм
Что известно о сериале "Фолаут"?
- Этот сериал основан на франшизе видеоигр Fallout, разработанной Тимом Кейном и Леонардом Боярски.
- Сезон создан Грэмом Вагнером и Женевой Робертсон-Дворет.
- Компания Prime Video уже продлила сериал "Фолаут" на третий сезон. Это произошло еще до выхода второго сезона шоу, пишет Variety, ссылаясь на представителей Amazon.
- Первый сезон сериала получил большой успех – его посмотрели более 100 миллионов человек.
- Сериал также получил 90% свежести от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes.