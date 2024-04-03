Forbes назвал самых богатых звезд: какое состояние имеет самый богатый кинорежиссер в 2024 году
Источник:Forbes
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых знаменитостей в мире на 2024 год. В этот рейтинг вошли личности из разных сфер деятельности. Однако лидерами этого списка стали именно кинодеятели.
В прошлом году миллиардершей стала Тейлор Свифт. Она была первой исполнительницей, которая достигла таких высоких доходов исключительно благодаря музыкальной деятельности, а не за счет других бизнес-инвестиций. А в этом году первую строчку рейтинга занял американский кинорежиссер Джордж Лукас.
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Кто стал самым богатым кинодеятелем в 2024 году
На первом месте списка является кинорежиссер Джордж Лукас.
В 1971 году Лукас основал компанию Lucasfilm, которая позже стала одной из самых успешных кинокомпаний в мире. Он написал и срежиссировал первые шесть эпизодов "Звездных войн", а также выступил продюсером во всех девяти эпизодах. Лукас также является создателем франшизы "Индиана Джонс", над которой он сотрудничал со Стивеном Спилбергом.
Состояние создателя известной франшизы оценивается в 5,5 миллиарда долларов (более 215 миллиардов гривен). Большую часть этой суммы легендарный режиссер, сценарист и продюсер получил после того, как продал компанию LucasFilm корпорации Disney в 2012 году.
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Кто еще из известных кинотворцов попал в список
На втором месте в рейтинге расположился коллега Лукаса – режиссер Стивен Спилберг с показателем в 4,8 миллиарда долларов. Ему удалось собрать такое состояние благодаря фильмам "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера" и другим выдающимся лентам.
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В списке самых богатых звезд в мире также есть: спортсмены, бизнесмены, музыкальные исполнители, СМИ, инвесторы и другие известные мировые знаменитости.