Forbes назвал самых богатых звезд: какое состояние имеет самый богатый кинорежиссер в 2024 году

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых знаменитостей в мире на 2024 год. В этот рейтинг вошли личности из разных сфер деятельности. Однако лидерами этого списка стали именно кинодеятели.

В прошлом году миллиардершей стала Тейлор Свифт. Она была первой исполнительницей, которая достигла таких высоких доходов исключительно благодаря музыкальной деятельности, а не за счет других бизнес-инвестиций. А в этом году первую строчку рейтинга занял американский кинорежиссер Джордж Лукас.

Не пропустите Вы также сможете: 3 высокорейтинговых фильма о женщинах в спорте

Кто стал самым богатым кинодеятелем в 2024 году

На первом месте списка является кинорежиссер Джордж Лукас.

В 1971 году Лукас основал компанию Lucasfilm, которая позже стала одной из самых успешных кинокомпаний в мире. Он написал и срежиссировал первые шесть эпизодов "Звездных войн", а также выступил продюсером во всех девяти эпизодах. Лукас также является создателем франшизы "Индиана Джонс", над которой он сотрудничал со Стивеном Спилбергом.

Состояние создателя известной франшизы оценивается в 5,5 миллиарда долларов (более 215 миллиардов гривен). Большую часть этой суммы легендарный режиссер, сценарист и продюсер получил после того, как продал компанию LucasFilm корпорации Disney в 2012 году.

"Звездные войны": смотрите онлайн трейлер

Кто еще из известных кинотворцов попал в список

На втором месте в рейтинге расположился коллега Лукаса – режиссер Стивен Спилберг с показателем в 4,8 миллиарда долларов. Ему удалось собрать такое состояние благодаря фильмам "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера" и другим выдающимся лентам.

"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма

В списке самых богатых звезд в мире также есть: спортсмены, бизнесмены, музыкальные исполнители, СМИ, инвесторы и другие известные мировые знаменитости.