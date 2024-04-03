Торік мільярдеркою стала Тейлор Свіфт. Вона була першою виконавицею, яка досягла таких високих доходів виключно завдяки музичній діяльності, а не коштом інших бізнесових інвестицій. А в цьому році першу сходинку рейтингу зайняв американський кінорежисер Джордж Лукас.

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Хто став найбагатшим кінодіячем у 2024 році

На першому місці списку є кінорежисер Джордж Лукас.

У 1971 році Лукас заснував компанію Lucasfilm, яка пізніше стала однією з найуспішніших кінокомпаній у світі. Він написав і зрежисував перші шість епізодів "Зоряних війн", а також виступив продюсером у всіх дев'яти епізодах. Лукас також є творцем франшизи "Індіана Джонс", над якою він співпрацював зі Стівеном Спілбергом.

Статки творця відомої франшизи оцінюються в 5,5 мільярда доларів (понад 215 мільярдів гривень). Більшу частину цієї суми легендарний режисер, сценарист і продюсер отримав після того, як продав компанію LucasFilm корпорації Disney у 2012 році.

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Хто ще з відомих кінотворців потрапив у список

На другому місці у рейтингу розташувався колега Лукаса – режисер Стівен Спілберг з показником у 4,8 мільярда доларів. Йому вдалося назбирати такі статки завдяки фільмам "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера" та іншим видатним стрічкам.

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У списку найбагатших зірок у світі також є: спортсмени, бізнесмени, музичні виконавці, ЗМІ, інвестори та інші відомі світові знаменитості.