Новый сериал, который влюбит в себя всех поклонников "Бриджертонов"

Пока все в ожидании премьеры нового сезона "Бриджертонов", стоит искать альтернативу. Идеальным вариантом может стать новый британский сериал 2025 года.

Это лента "Форсайты", которая является третьей адаптацией культовых романов, которые в свое время принесли автору Нобелевскую премию. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе.

Что известно о сериале "Форсайти"?

Премьера сериала в мире состоялась 20 октября 2025 года. Это сериал, который погрузит зрителей в викторианскую эпоху Великобритании. Эта киноистория точно понравится настоящим фанатам костюмированных драм, для примера, "Бриджертоны".

Действие сериала разворачивается вокруг четырех поколений влиятельной семьи. Мы сможем окунуться в историю о противостоянии между семейными традициями и личными чувствами, а также темы любви, чести, собственности и социального положения.

"Форсайты": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета Соумс Форсайт, который является настоящим олицетворением рационализма и прагматизма, тогда как его жена Ирен символизирует свободу, творчество и хрупкость. Их любовная история становится отправной точкой для развития всей драмы на фоне изменений в обществе.

Кто сыграл главные роли в сериале?

В этой костюмированной драме мы увидим большое количество как молодых актеров, так и всем известных звездных лиц. В актерский состав этого сериала вошли:

Джошуа Орпин – Соумс Форсайт

Милли Гибсон – Ирен

Франческа Аннис – Анна

Джек Девенпорт – Джеймс

Таппенс Миддлтон – Фрэнсис

Стивен Мойер – Джолион-старший

Элеонор Томлинсон – Луиза

Джейми Флаттерс – Филипп Босинни

Сьюзен Хэмпшир – леди Картерет

Пока все в ожидании премьеры нового сезона "Бриджертонов", не стоит терять времени, выбирайте интересную альтернативу и наслаждайтесь просмотром.