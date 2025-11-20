Укр Рус
20 ноября, 16:26
2

Новый сериал, который влюбит в себя всех поклонников "Бриджертонов"

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Сериал "Форсайти" – это новая адаптация культовых романов, разворачивающаяся вокруг четырех поколений влиятельной семьи в викторианской эпохе Великобритании.
  • В главных ролях снялись Джошуа Орпин, Милли Гибсон, Франческа Аннис, Джек Девенпорт, Таппенс Миддлтон, Стивен Мойер, Элеонор Томлинсон, Джейми Флаттерс и Сьюзен Хэмпшир.

Пока все в ожидании премьеры нового сезона "Бриджертонов", стоит искать альтернативу. Идеальным вариантом может стать новый британский сериал 2025 года.

Это лента "Форсайты", которая является третьей адаптацией культовых романов, которые в свое время принесли автору Нобелевскую премию. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе.

Что известно о сериале "Форсайти"?

Премьера сериала в мире состоялась 20 октября 2025 года. Это сериал, который погрузит зрителей в викторианскую эпоху Великобритании. Эта киноистория точно понравится настоящим фанатам костюмированных драм, для примера, "Бриджертоны".

Действие сериала разворачивается вокруг четырех поколений влиятельной семьи. Мы сможем окунуться в историю о противостоянии между семейными традициями и личными чувствами, а также темы любви, чести, собственности и социального положения.

"Форсайты": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета Соумс Форсайт, который является настоящим олицетворением рационализма и прагматизма, тогда как его жена Ирен символизирует свободу, творчество и хрупкость. Их любовная история становится отправной точкой для развития всей драмы на фоне изменений в обществе.

Кто сыграл главные роли в сериале?

В этой костюмированной драме мы увидим большое количество как молодых актеров, так и всем известных звездных лиц. В актерский состав этого сериала вошли:

  • Джошуа Орпин – Соумс Форсайт
  • Милли Гибсон – Ирен
  • Франческа Аннис – Анна
  • Джек Девенпорт – Джеймс
  • Таппенс Миддлтон – Фрэнсис
  • Стивен Мойер – Джолион-старший
  • Элеонор Томлинсон – Луиза
  • Джейми Флаттерс – Филипп Босинни
  • Сьюзен Хэмпшир – леди Картерет

Пока все в ожидании премьеры нового сезона "Бриджертонов", не стоит терять времени, выбирайте интересную альтернативу и наслаждайтесь просмотром.