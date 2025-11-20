Новый сериал, который влюбит в себя всех поклонников "Бриджертонов"
- Сериал "Форсайти" – это новая адаптация культовых романов, разворачивающаяся вокруг четырех поколений влиятельной семьи в викторианской эпохе Великобритании.
- В главных ролях снялись Джошуа Орпин, Милли Гибсон, Франческа Аннис, Джек Девенпорт, Таппенс Миддлтон, Стивен Мойер, Элеонор Томлинсон, Джейми Флаттерс и Сьюзен Хэмпшир.
Пока все в ожидании премьеры нового сезона "Бриджертонов", стоит искать альтернативу. Идеальным вариантом может стать новый британский сериал 2025 года.
Это лента "Форсайты", которая является третьей адаптацией культовых романов, которые в свое время принесли автору Нобелевскую премию. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе.
Что известно о сериале "Форсайти"?
Премьера сериала в мире состоялась 20 октября 2025 года. Это сериал, который погрузит зрителей в викторианскую эпоху Великобритании. Эта киноистория точно понравится настоящим фанатам костюмированных драм, для примера, "Бриджертоны".
Действие сериала разворачивается вокруг четырех поколений влиятельной семьи. Мы сможем окунуться в историю о противостоянии между семейными традициями и личными чувствами, а также темы любви, чести, собственности и социального положения.
"Форсайты": смотрите онлайн трейлер сериала
В центре сюжета Соумс Форсайт, который является настоящим олицетворением рационализма и прагматизма, тогда как его жена Ирен символизирует свободу, творчество и хрупкость. Их любовная история становится отправной точкой для развития всей драмы на фоне изменений в обществе.
Кто сыграл главные роли в сериале?
В этой костюмированной драме мы увидим большое количество как молодых актеров, так и всем известных звездных лиц. В актерский состав этого сериала вошли:
- Джошуа Орпин – Соумс Форсайт
- Милли Гибсон – Ирен
- Франческа Аннис – Анна
- Джек Девенпорт – Джеймс
- Таппенс Миддлтон – Фрэнсис
- Стивен Мойер – Джолион-старший
- Элеонор Томлинсон – Луиза
- Джейми Флаттерс – Филипп Босинни
- Сьюзен Хэмпшир – леди Картерет
Пока все в ожидании премьеры нового сезона "Бриджертонов", не стоит терять времени, выбирайте интересную альтернативу и наслаждайтесь просмотром.