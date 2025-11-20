Новий серіал, який закохає у себе усіх прихильників "Бріджертонів"
- Серіал "Форсайти" – це нова адаптація культових романів, що розгортається навколо чотирьох поколінь впливової родини у вікторіанській епосі Великої Британії.
- У головних ролях знялися Джошуа Орпін, Міллі Гібсон, Франческа Анніс, Джек Девенпорт, Таппенс Міддлтон, Стівен Мойєр, Елеонор Томлінсон, Джеймі Флаттерс та Сьюзен Гемпшир.
Поки усі в очікуванні прем'єри нового сезону "Бріджертонів", варто шукати альтернативу. Ідеальним варіантом може стати новий британський серіал 2025 року.
Це стрічка "Форсайти", яка є третьою адаптацією культових романів, які свого часу принесли автору Нобелівську премію. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.
Дивіться також 3 блискучі серіали, які треба подивитися, якщо сподобався "Заручник" на Netflix
Що відомо про серіал "Форсайти"?
Прем'єра серіалу у світі відбулась 20 жовтня 2025 року. Це серіал, який занурить глядачів у вікторіанську епоху Великої Британії. Ця кіноісторія точно сподобається справжнім фанатам костюмованих драм, для прикладу, "Бріджертони".
Дія серіалу розгортається навколо чотирьох поколінь впливової родини. Ми матимемо змогу поринути в історію про протистояння між сімейними традиціями та особистими почуттями, а також теми кохання, честі, власності та соціального становища.
"Форсайти": дивіться онлайн трейлер серіалу
У центрі сюжету Соумс Форсайт, який є справжнім уособленням раціоналізму і прагматизму, тоді як його дружина Ірен символізує свободу, творчість і крихкість. Їхня любовна історія стає відправною точкою для розвитку всієї драми на тлі змін у суспільстві.
Зверніть увагу Сотні тисяч доларів інвестицій: Росія вщент зруйнувала єдину кіностудію в Центральній Україні
Хто зіграв головні ролі у серіалі?
У цій костюмованій драмі ми побачимо велику кількість як молодих акторів та усім відомих зіркових облич. До акторського складу цього серіалу увійшли:
- Джошуа Орпін – Соумс Форсайт
- Міллі Гібсон – Ірен
- Франческа Анніс – Анна
- Джек Девенпорт – Джеймс
- Таппенс Міддлтон – Френсіс
- Стівен Мойєр – Джоліон-старший
- Елеонор Томлінсон – Луїза
- Джеймі Флаттерс – Філіп Босінні
- Сьюзен Гемпшир – леді Картерет
Поки всі в очікуванні прем'єри нового сезону "Бріджертонів", годі гаяти часу, обирайте цікаву альтернативу та насолоджуйтесь переглядом.