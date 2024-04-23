Самый лучший дедушка: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса умилила сеть редким семейным кадром

35-летняя Румер Уиллис – дочь знаменитого голливудского актера Брюса Уиллиса. В день рождения своей дочери женщина поразила пользователей сети новым семейным снимком.

На фото изображен ее отец Брюс Уиллис, который страдает деменцией, вместе со своей маленькой внучкой Луэттой. В материале увидите редкий снимок тяжелобольного актера и узнаете, сколько детей у Уиллиса.

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Дочь Брюса Уиллиса опубликовала редкое фото с отцом

В честь первого дня рождения своей дочери, Румер разместила в Instagram фотографию своего дедушки с внучкой. В своем посте она обратилась к своей семье, называя свою маму Деми Мур и жену своего отца Эмму Хеминг, "самыми лучшими бабушками", а Уиллиса – "самым лучшим дедушкой".

Спасибо, мама, за то, что ты – самая лучшая бабушка. Лу очень любит тебя. Скаут, Талула, Мейбел и Эвелин за то, что они – лучшие тетушки, и Эмма за то, что она бонусом с моим папой – лучшие бабушка и дедушка,

– написала Румер.



Брюс Уиллис с внучкой / Фото из инстаграма дочери актера

В своем посте она также опубликовала свежие снимки, сделанные во время домашних родов, и выразила в эмоциональном сообщении слова любви к своей маленькой дочери.

Сколько детей у Брюса Уиллиса

У Брюса Уиллиса есть трое детей от его предыдущего брака с Деми Мур: дочери Румер, Таллула и Скаут. Пара прожила в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год.

После развода Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. Эти супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рэй и Эвелин Пенн.