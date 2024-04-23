На фото зображений її батько Брюс Вілліс, який страждає на деменцію, разом зі своєю маленькою онучкою Луеттою. У матеріалі побачите рідкісний знімок важкохворого актора та дізнаєтесь, скільки дітей у Вілліса.

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Дочка Брюса Вілліса опублікувала рідкісне фото з батьком

На честь першого дня народження своєї дочки, Румер розмістила в Instagram фотографію свого дідуся з онукою. У своєму пості вона звернулася до своєї родини, називаючи свою маму Демі Мур і дружину свого батька Емму Гемінг, "найкращими бабусями", а Вілліса – "найкращим дідусем".

Дякую, мамо, за те, що ти – найкраща бабуся. Лу дуже любить тебе. Скаут, Талула, Мейбел і Евелін за те, що вони – найкращі тітоньки, і Емма за те, що вона бонусом з моїм татом – найкращі бабуся і дідусь,

– написала Румер.



Брюс Вілліс з онукою / Фото з інстаграму доньки актора

У своєму пості вона також опублікувала свіжі знімки, зроблені під час домашніх пологів, і висловила в емоційному повідомленні слова любові до своєї маленької доньки.

Скільки дітей у Брюса Вілліса

У Брюса Вілліса є троє дітей від його попереднього шлюбу з Демі Мур: дочки Румер, Таллула і Скаут. Пара прожила в шлюбі майже 13 років, з 1987 по 2000 рік.

Після розлучення Вілліс одружився з моделлю Еммою Гемінг, яка є молодшою за нього на 23 роки. Це подружжя виховує двох дочок – Мейбел Рей і Евелін Пенн.