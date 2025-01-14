Прекрасная Баби из фильма "Три метра над уровнем неба": как изменилась и где сейчас Мария Вальверде

Картина "Три метра над уровнем неба", снятая по популярному роману итальянского писателя Федерико Моччиа, стала одной из самых больших кинематографических сенсаций 2010 года. Драматическая история о любви двух молодых людей, принадлежащих к разным социальным слоям, зацепила сердца миллионов зрителей по всему миру.

Одной из главных звезд фильма стала Мария Вальверде, сыгравшая роль Баби – молодой девушки, влюбляющейся в мятежного парня. В материале рассказываем, где сейчас актриса и чем занимается сегодня.

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Где сейчас и как живет Мария Вальверде

На момент выхода фильма "Три метра над уровнем неба" Мария Вальверде уже была известной актрисой, которая имела опыт работы в таких проектах, как "Борджиа" и "Мелисса: Интимный дневник". Однако именно роль Баби, молодой и эмоционально сложной героини, принесла ей мировую славу и признание. Ее исполнение в этой картине стало настоящим кинематографическим открытием, и после этого она получила популярность во многих странах.

Несмотря на то, что с момента выхода фильма прошло уже более 15 лет, Мария Вальверде выглядит так, как будто она не постарела ни на день. Актриса сохранила свою естественную красоту и обаяние, что позволяет ей оставаться одной из самых привлекательных и талантливых актрис своего поколения. Ее образ, по-прежнему, вызывает восхищение у поклонников по всему миру.



Мария Вальверде / Фото из инстаграма актрисы

Не менее важна ее профессиональная карьера, которая продолжает развиваться. Режиссеры активно приглашают Марию к участию в различных кинопроектах, и она непрерывно работает в разных жанрах и стилях. Среди ее последних работ – такие фильмы, как "Выход: цари и боги", "Али и Нино", "Галвестон", а также "Голем". Эти картины демонстрируют многогранность актрисы и ее способность адаптироваться к различным образам и сюжетным линиям.

Личная жизнь Марии Вальверде также сложилась очень удачно. В 2017 году актриса вышла замуж за одного из самых известных молодых дирижеров мира, венесуэльца Густаво Дудамеля. Их союз привлек большое внимание, поскольку Густаво является одним из самых талантливых дирижеров своего поколения, а его карьера на международной сцене поражает большими достижениями.



Мария Вальверде с мужем / Фото из инстаграма актрисы

Мария и Густаво имеют гармоничные отношения, что часто становятся темой восхищения среди поклонников. Их личная жизнь остается частной, но известно, что пара поддерживает друг друга в своих профессиональных делах и активно проводит время вместе.

Ныне Мария Вальверде активно пробует свои силы на режиссерской ниве. Известная своими ролями в кино, актриса теперь расширяет свои творческие горизонты и погружается в мир кинематографии с другой стороны – через режиссуру. Одним из ее значимых достижений стало создание документального фильма The Song of Hands, над которым она работала вместе со своей командой.

Уже в конце мая 2023 года эта киноработа получила признание на фестивале документальных фильмов в Барселоне, где Мария и ее команда получили престижную награду Public Pitch Award by Antaviana Films. Это стало важным этапом в ее режиссерской карьере, ведь приз подтвердил высокий уровень работы и творческого подхода к съемкам.



Мария Вальверде / Фото из инстаграма актрисы

Процесс создания фильма Вальверде активно документировала в своих социальных сетях, где регулярно публиковала фото со съемок. Эти снимки позволяли поклонникам увидеть другую сторону актрисы – уже не в образе героини на экране, а как творца, который занимается производством и созданием собственного искусства.