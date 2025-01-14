Однако на самом деле, в ночь на 11 января, умерла не Барбара Брыльска, а другая польская актриса – Барбара Рыльская. В материале рассказываем, где сейчас Брыльска, чем занимается и что говорит о войне в Украине.

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Где сейчас и как живет Барбара Брыльска

Сейчас Барбара Брыльска, звезда культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", завершила свою актерскую карьеру. После многих лет работы в кинематографе актриса решила сосредоточиться на личной жизни и семье.

Барбара Брыльска живет в Варшаве и уже практически не снимается в кино. Она проводит время с родными и близкими, посвящая себя отдыху.



Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы" / Кадр из фильма

Ее жизнь в последние годы является спокойной и размеренной. Актриса получает удовольствие от простых радостей повседневности, таких как время, проведенное с семьей, и возможность отдохнуть от громких медиа.

Что Барбара Брыльска говорит о войне в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине Барбара Брыльска четко осудила российскую агрессию, подчеркнув, что жить в условиях, которые Россия создает для своего населения, просто невозможно. Актриса обращала внимание на то, что бедность и коррупция, которая процветает за пределами крупных городов России, являются катастрофическими, и россияне должны понять, что ситуация в их стране является невыносимой.

Такую откровенную позицию Брильской не обошли вниманием в России. Правительство страны оккупантов даже решило вырезать ее из фильма "Ирония судьбы", и заменить ее лицо на образ другой актрисы с помощью нейросети. Однако эта новость, появившаяся в медиа, вызвала лишь волну шуток и сарказма в сети. Люди высмеяли попытку пропагандистов изменить лицо Брильской, в частности из-за того, что такое решение выглядело абсурдным.

Несмотря на то, что пропагандисты пытались манипулировать имиджем Брильской, ее слова и позиция остаются сильным и важным посланием для тех, кто поддерживает мир и справедливость. Актриса четко выразила свою поддержку Украине и осудила любые формы насилия, которые развязывает Россия.