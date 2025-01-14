Проте насправді, в ніч проти 11 січня, померла не Барбара Брильська, а інша польська акторка — Барбара Рильська. У матеріалі розповідаємо, де зараз Брильська, чим займається і що каже про війну в Україні.

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Де зараз і як живе Барбара Брильська

Наразі Барбара Брильська, зірка культового фільму "Іронія долі, або З легкою парою!", завершила свою акторську кар'єру. Після багатьох років роботи в кінематографі акторка вирішила зосередитися на особистому житті та родині.

Барбара Брильська мешкає у Варшаві й вже практично не знімається в кіно. Вона проводить час із рідними та близькими, присвячуючи себе відпочинку.



Барбара Брильська у фільмі "Іронія долі" / Кадр із фільму

Її життя в останні роки є спокійним та розміреним. Акторка отримує задоволення від простих радощів повсякденності, таких як час, проведений з родиною, та можливість відпочити від гучних медіа.

Що Барбара Брильська каже про війну в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україні Барбара Брильська чітко засудила російську агресію, підкресливши, що жити в умовах, які Росія створює для свого населення, просто неможливо. Актриса звертала увагу на те, що бідність і корупція, яка процвітає за межами великих міст Росії, є катастрофічними, і росіяни мають зрозуміти, що ситуація в їхній країні є нестерпною.

Таку відверту позицію Брильської не оминули увагою в Росії. Уряд країни окупантів навіть вирішив вирізати її з фільму "Іронія долі", і замінити її обличчя на образ іншої акторки за допомогою нейромережі. Однак ця новина, що з'явилася в медіа, викликала лише хвилю жартів і сарказму в мережі. Люди висміяли спробу пропагандистів змінити обличчя Брильської, зокрема через те, що таке рішення виглядало абсурдним.

Попри те, що пропагандисти намагалися маніпулювати іміджем Брильської, її слова та позиція залишаються сильним і важливим посланням для тих, хто підтримує мир і справедливість. Акторка чітко висловила свою підтримку Україні та засудила будь-які форми насильства, які розв'язує Росія.