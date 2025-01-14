Як тільки новина про її смерть з'явилася, багато медіа та пабліків підхопили цю інформацію, поширюючи її в соціальних мережах та на новинних платформах. Проте, з'ясувалося, що Барбара Брильська жива, і новини про її смерть не відповідають дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польське видання Press.

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Інформація про смерть Барбари Брильської – фейк: хто помер насправді

В ніч проти 11 січня померла польська акторка Барбара Рильська. Їй було 88 років, і вона залишила помітний слід у польському кіно та театрі. Втім, незабаром після її смерті деякі медіапортали, зокрема Fakt.pl, Plejada.pl та Kozaczek.pl, поширили фейкову інформацію про смерть іншої акторки – Барбари Брильської. Ці портали помилково заявили, що саме Брильська померла, що спричинило значну плутанину серед читачів.



Барбара Рильська померла / Фото East News

Роман Чеярек, журналіст Radio One, висловив своє обурення з приводу цієї ситуації, зазначивши, що "на жаль, це свідчить про стан сучасних медіа. Це ваша робота і відповідальність". Його коментар підкреслює важливість професіоналізму та уважності в медіасередовищі, де швидкість поширення інформації іноді може переважати над її точністю.

Барбара Рильська була невіддільною частиною театральної сцени Польщі протягом багатьох років. Вона почала свою кар'єру в театрі "Комедія" у Варшаві, де здобула перші успіхи та відзначилася своєю майстерністю. Згодом вона працювала в іншому важливому театральному осередку – у Кракові, в "Людовому" театрі. Це місце стало для неї новим етапом у творчій кар'єрі, де акторка продовжувала розвиватися та вдосконалювати свою майстерність.

Останнім театром, в якому працювала Барбара Рильська, був варшавський театр "Квадрат". Тут вона продовжувала дарувати глядачам свої чудові виступи, залишаючи незабутнє враження. В її виконанні оживали різноманітні персонажі, а її майстерність у володінні сценічним простором не залишала байдужими ні колег по цеху, ні глядачів.