Как только новость о ее смерти появилась, многие медиа и паблики подхватили эту информацию, распространяя ее в социальных сетях и на новостных платформах. Однако, выяснилось, что Барбара Брыльска жива, и новости о ее смерти не соответствуют действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польское издание Press.

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Информация о смерти Барбары Брыльской – фейк: кто умер на самом деле

В ночь на 11 января умерла польская актриса Барбара Рыльска. Ей было 88 лет, и она оставила заметный след в польском кино и театре. Впрочем, вскоре после ее смерти некоторые медиапорталы, в частности Fakt.pl, Plejada.pl и Kozaczek.pl, распространили фейковую информацию о смерти другой актрисы – Барбары Брыльской. Эти порталы ошибочно заявили, что именно Брыльская умерла, что вызвало значительную путаницу среди читателей.



Барбара Рыльская умерла / Фото East News

Роман Чеярек, журналист Radio One, выразил свое возмущение по поводу этой ситуации, отметив, что "к сожалению, это свидетельствует о состоянии современных медиа. Это ваша работа и ответственность". Его комментарий подчеркивает важность профессионализма и внимательности в медиасреде, где скорость распространения информации иногда может преобладать над ее точностью.

Барбара Рыльска была неотъемлемой частью театральной сцены Польши в течение многих лет. Она начала свою карьеру в театре "Комедия" в Варшаве, где получила первые успехи и отличилась своим мастерством. Впоследствии она работала в другом важном театральном центре – в Кракове, в "Людовом" театре. Это место стало для нее новым этапом в творческой карьере, где актриса продолжала развиваться и совершенствовать свое мастерство.

Последним театром, в котором работала Барбара Рыльская, был варшавский театр "Квадрат". Здесь она продолжала дарить зрителям свои замечательные выступления, оставляя неизгладимое впечатление. В ее исполнении оживали разнообразные персонажи, а ее мастерство во владении сценическим пространством не оставляло равнодушными ни коллег по цеху, ни зрителей.