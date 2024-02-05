Фото знаменитость опубликовала в инстаграме. Смотрите, как выглядит тяжелобольной Брюс Уиллис.

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Деми Мур опубликовала фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

На своей странице в инстаграме Деми Мур опубликовала фотографии, сделанные на дне рождения их дочери Таллулы, которой исполнилось 30 лет.

На снимках звездные родители радостно позируют вместе с Таллулой на фоне природы. Брюс Уиллис и Деми Мур улыбаются, ведя разговор друг с другом.

Осыпаем нашу Таллулу любовью сегодня, в ее 30-й день рождения,

– подписала фото Деми Мур.

Деми Мур проводит время с Брюсом Уиллисом даже после развода

Экс-супруга голливудской звезды Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур, продолжает сохранять тесную связь даже после их развода. После диагностики деменции у Уиллиса, Мур активно помогает его теперешней жене Эмми Хеминг и поддерживает семью экс-супруга.