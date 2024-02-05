Фото знаменитість опублікувала в інстаграмі. Дивіться, який вигляд має важкохворий Брюс Вілліс.

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Демі Мур опублікувала фото з важкохворим Брюсом Віллісом

На своїй сторінці в інстаграмі Демі Мур опублікувала фотографії, зроблені на дні народження їхньої доньки Таллули, якій виповнилася 30 років.

На знімках зіркові батьки радісно позують разом із Таллулою на фоні природи. Брюс Вілліс та Демі Мур усміхаються, ведучи розмову одне з одним.

Обсипаємо нашу Таллулу любов'ю сьогодні, в її 30-й день народження,

– підписала фото Демі Мур.

Демі Мур проводить час з Брюсом Віллісом навіть після розлучення

Ексдружина голлівудської зірки Брюса Вілліса, акторка Демі Мур, продовжує зберігати тісний зв'язок навіть після їхнього розлучення. Після діагностики деменції у Вілліса, Мур активно допомагає його теперішній дружині Еммі Гемінг і підтримує родину ексчоловіка.