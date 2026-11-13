Если хотите посмеяться до слез: ТОП французских комедий, которые спасут ваш вечер

Французы разбираются не только в круассанах, романтике и дорогом вине. Они еще и прекрасно умеют превращать обычные жизненные ситуации в абсолютный хаос. Особенно когда речь идет о деньгах, лжи, любви и людях, которым лучше вообще ничего не доверять.

24 Канал собрал пять французских комедий, которые помогут забыть о проблемах и от души посмеяться.

"Скупой", 2016

Жанр: комедия

IMDb: 5,9

Франсуа – патологический скряга, готовый на все, лишь бы не потратить лишнего евро. Он экономит на еде, быту и даже собственном комфорте. Но однажды в его жизни появляется дочь, о существовании которой он и не подозревал.

Почему стоит посмотреть: Дени Бун блестяще играет человека, для которого самая большая трагедия – открыть кошелек. А когда приходится тратить деньги на других, начинается настоящая комедия.



"Скупой": смотреть трейлер

"СуперАлиби", 2017

Жанр: комедия

IMDb: 6,5

Грег основал агентство, которое придумывает безупречные алиби для людей, скрывающих свои приключения от партнеров. Бизнес процветает, пока парень не влюбляется в девушку, отец которой оказывается его клиентом.

Почему стоит посмотреть: море неловких ситуаций, абсурдной лжи и комедийных катастроф. Это тот случай, когда каждая попытка исправить ситуацию делает ее еще хуже.



"СуперАлиби": смотреть трейлер

"Superнянь", 2014

Жанр: комедия

IMDb: 6,8

Франку поручают присмотреть за сыном своего начальника. Казалось бы, ничего сложного. Но друзья решают устроить вечеринку, и вскоре дом превращается в место настоящего погрома.

Почему стоит посмотреть: бешеная динамика, нелепые выходки и приключения, которые с каждой минутой становятся все безумнее. Идеальная комедия для тех, кому нравится юмор в стиле "Мальчишника в Вегасе".



"Superнянь": смотреть трейлер

"Женись на мне, чувак", 2017

Жанр: комедия

IMDb: 6,1

Студент Яссин рискует лишиться права на пребывание во Франции. Чтобы избежать депортации, он решает заключить фиктивный брак со своим лучшим другом. Однако их семейным счастьем начинает интересоваться слишком придирчивый инспектор.

Почему стоит посмотреть: комедия о двух друзьях, которые настолько запутываются в собственной лжи, что даже обычный разговор превращается в испытание. Неловких моментов здесь хватит на несколько жизней.



"Женись на мне, чувак": смотреть трейлер

"Супергерой по воле случая", 2022

Жанр: комедия, пародия, боевик

IMDb: 6,3

Неудачник-актер Седрик наконец получает главную роль в супергеройском фильме. Но после автомобильной аварии теряет память и решает, что действительно стал супергероем. Понятно, что настоящие преступники совсем не готовы к появлению такого спасителя мира.

Почему стоит посмотреть: французская пародия на Marvel и DC с абсурдными ситуациями, зрелищными приключениями и шутками над супергеройскими клише. Особенно понравится тем, кто устал от серьезных мстителей.



"Супергерой по воле случая": смотреть трейлер

Позвольте себе отдохнуть сегодня – посмотрите эти комедии, которые поднимут вам настроение.