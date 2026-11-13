Якщо хочете сміятися до сліз: ТОП французьких комедій, які врятують ваш вечір

24 Канал зібрав п'ять французьких комедій, які допоможуть забути про проблеми й добряче посміятися.

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"Скупий", 2016

Жанр: комедія

IMDb: 5,9

Франсуа – патологічний скнара, який готовий на все, аби не витратити зайвого євро. Він економить на їжі, побуті та навіть власному комфорті. Але одного дня в його житті з'являється донька, про існування якої він не підозрював.

Чому варто подивитися: Дені Бун блискуче грає людину, для якої найбільша трагедія – відкрити гаманець. А коли доводиться витрачати гроші на інших, починається справжня комедія.



"Скупий": дивитись трейлер

"СуперАлібі", 2017

Жанр: комедія

IMDb: 6,5

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Грег заснував агентство, яке вигадує бездоганні алібі для людей, що приховують свої пригоди від партнерів. Бізнес процвітає, поки хлопець не закохується в дівчину, батько якої виявляється його клієнтом.

Чому варто подивитися: море незручних ситуацій, абсурдної брехні та комедійних катастроф. Це той випадок, коли кожна спроба виправити ситуацію робить її ще гіршою.



"СуперАлібі": дивитись трейлер

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"Superнянь", 2014

Жанр: комедія

IMDb: 6,8

Франку доручають доглянути сина свого керівника. Здавалося б, нічого складного. Але друзі вирішують влаштувати вечірку, і вже незабаром будинок перетворюється на місце справжнього погрому.

Чому варто подивитися: шалений темп, безглузді витівки та пригоди, які з кожною хвилиною стають дедалі божевільнішими. Ідеальна комедія для тих, кому подобається гумор у стилі "Похмілля у Вегасі".



"Superнянь": дивитись трейлер

"Одружися зі мною, чувак", 2017

Жанр: комедія

IMDb: 6,1

Студент Яссін ризикує втратити право залишатися у Франції. Щоб уникнути депортації, він вирішує укласти фіктивний шлюб зі своїм найкращим другом. Однак їхнім сімейним щастям починає цікавитися надто прискіпливий інспектор.

Чому варто подивитися: комедія про двох друзів, які настільки заплутуються у власній брехні, що навіть звичайна розмова перетворюється на випробування. Незручних моментів тут вистачить на кілька життів.



"Одружися зі мною, чувак": дивитись трейлер

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"Супергерой мимоволі", 2022

Жанр: комедія, пародія, бойовик

IMDb: 6,3

Невдаха-актор Седрік нарешті отримує головну роль у супергеройському фільмі. Але після автомобільної аварії втрачає пам'ять і вирішує, що справді став супергероєм. Зрозуміло, що реальні злочинці зовсім не готові до появи такого рятівника світу.

Чому варто подивитися: французька пародія на Marvel і DC з абсурдними ситуаціями, видовищними пригодами та жартами над супергеройськими кліше. Особливо сподобається тим, хто втомився від серйозних месників.



"Супергерой мимоволі": дивитись трейлер

Дозвольте собі відпочити сьогодні – перегляньте ці комедії, які поліпшать вам настрій.