"Французский вестник" и "Доктор Стрэндж": лучшие фильмы с Тильдой Суинтон

Британской актрисе Тильде Суинтон сегодня исполняется 61 год. Ко Дню рождения актрисы Кино 24 подготовили подборку лучших фильмов, в которых снималась звезда.

Сегодня продолжается показ "Французского вестника" в кинотеатрах, а 11 ноября выйдет еще один фильм "Память" с участием Тильды Суинтон. По данным IMDb, в творческом наследии актрисы – 98 работ. Тильда Суинтон обладательница Оскара (в категории "Лучшая актриса второго плана" за фильм "Майкл Клейтон", 2007 год) и трехкратная номинантка на Золотой глобус.

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5 фильмов с Тильдой Суинтон, которые мы предлагаем посмотреть каждому

"Французский вестник", 2021 год

: Дж. К. Л. Беренсен

Сюжет разворачивается в XX веке в придуманном французском городке и приковывает внимание зрителя к истории, связанной с локальным отделением американской газеты. Нас ждут три ключевых сюжетных линии – представлены в формате странных заметок со страниц прессы.

"Французский вестник", 2021: смотрите трейлер

"Доктор Стрэндж", 2016 год

: Старейшина

Согласно сюжету фильма, успешный нейрохирург Стивен Стрэндж попадает в автокатастрофу, где сильно травмирует руки и не может больше оперировать. Доктор имеет фотографическую память и настолько любит свою работу, что из-за нее попадает в ДТП. Ни один врач в мире не берется вернуть Стрэнджу дееспособность рук, поэтому мужчина отправляется на поиски альтернативного исцеления.

"Доктор Стрэндж", 2016: смотрите трейлер

"Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008 год

: Элизабет Эбботт

По сюжету, в последний день войны на свет появляется младенец, не похожий на других. Малыш выглядит как старец и с каждым годом не стареет, а наоборот – молодеет.

"Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008: смотрите трейлер

"История Дэвида Копперфилда", 2019 год

: Бетси Тротвуд

Дэвид Копперфилд – добрейшей души человек, рядом с которым всегда шагают доброта и злость, бедность и богатство, мошенники и предприниматели. Его история началась в бурлящем Лондоне, где смешались кардинально разные истории. Дэвид Копперфилд прошел путь от никому не нужного сироты до известного писателя, сумевшего всего достичь своими силами. А ради любви был готов на бешеные безумства.

"История Дэвида Копперфилда", 2019: смотрите трейлер

"Память", 2021 год

: Джессика Голланд

Фильм рассказывает о женщине из Шотландии, Джессике Голланд, которая навещает свою больную сестру в Боготе. Находясь там, она знакомится с археологом и молодым музыкантом. По ночам женщина начинает слышать странные звуки и пытается выяснить их происхождение.

"Память", 2021: смотрите трейлер