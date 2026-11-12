Звезда "Малькольма в центре внимания" разбил автомобиль на гоночной трассе и попал в больницу

Фрэнки Муниз / Фото: Getty Images
40-летний американский актер Фрэнки Муниз попал в серьезную аварию во время тренировки на знаменитой трассе Daytona International Speedway во Флориде. После столкновения его срочно доставили в больницу.
Инцидент произошел 11 ноября во время подготовки к благотворительной гонке Proud to Honor Veterans Day Classic, сообщает Variety.
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Что случилось с Фрэнки Мунизом
Актер должен был представлять команду Team Air Force на специальных гонках, организованных Ford Racing в честь американских ветеранов.
Однако во время тренировочного заезда, когда трасса была закрыта для зрителей, Муниз не справился с автомобилем и попал в ДТП. Его Mustang врезался в защитный барьер из шин.
Автомобиль Фрэнки Муниса / Фото Getty Images
На место прибыли спасатели, после чего актера доставили в медицинское учреждение для обследования.
Сначала представители Ford Racing сообщили лишь, что Муниз находится в сознании и реагирует на обращение. Из-за аварии он был вынужден отказаться от участия в гонках.
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Впрочем, история закончилась гораздо лучше, чем могла бы. Вечером 11 ноября актера выписали из больницы. Муниз лично прокомментировал свое состояние и заверил, что серьезных последствий удалось избежать.
"Я немного побит, но мой Mustang выполнил свою работу и защитил меня", – отметил актер.
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Для многих зрителей Фрэнки Муниз навсегда останется сообразительным подростком из сериала "Малкольм в центре внимания" и юным шпионом из фильма "Агент Коди Бэнкс".
Однако, помимо актерской карьеры, Фрэнки еще в 2006 году начал профессионально заниматься автоспортом, а впоследствии стал участником гонок NASCAR.
Муниз регулярно участвует в профессиональных соревнованиях и последние два сезона выступал в NASCAR Craftsman Truck Series.
Когда Disney+ работал над продолжением "Малкольма в центре внимания", съемочной группе пришлось подстраивать график под спортивные обязательства Муниза.
Недавно мы рассказывали о несчастном случае, который произошел на съемках фильма "Гладиатор 2".
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