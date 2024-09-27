Знаменитый режиссер фильма "Крестный отец" о войне в Украине: "Я не могу молчать об этом"

Культовый режиссер и сценарист Фрэнсис Форд Коппола известен своими легендарными киноработами. Он выразил поддержку Украине в контексте войны с Россией.

Во время интервью для Украинской Правды по случаю выхода его нового фильма "Мегалополис" в украинский прокат, Коппола поделился своими мыслями о войне. В материале узнаете, что сказал Фрэнсис Форт Коппола об Украине.

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Режиссер фильма "Крестный отец" о войне в Украине

Еще в 2022 году во время церемонии вручения премии Оскар Фрэнсис Форд Коппола вышел на сцену с символическим значком, изображавшим два флага – США и Украины. Этим жестом он выразил свою поддержку украинскому народу на фоне российского вторжения. Свою речь Коппола завершил мощными словами: "Viva Ukraine!", что стало ярким моментом на церемонии.

Известный режиссер и сейчас не остается в стороне от темы российско-украинской войны.

Мое сердце разрывается от того, что происходит в этой абсурдной реальности сегодняшнего мира, и я не могу молчать об этом,

– признался сценарист.

Коппола знаком лично, как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с кремлевским диктатором Путиным.

Несмотря на сложность ситуации, он уверен, что российского диктатора можно остановить. Фрэнсис Форд Коппола поддерживает Украину и эта позиция остается непоколебимой. Он считает, что только через активную международную поддержку и единство можно достичь победы над агрессором и восстановления мира в Украине.

В украинский прокат вышла новая лента Фрэнсиса Форда Копполы: что известно

В украинский прокат вышел новый фильм культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы под названием "Мегалополис".

По сюжету фильма "Мегалополис" главный герой Цезарь Катилина – выдающийся архитектор и художник, наделен сверхъестественными способностями. Он может останавливать время и видеть сквозь измерения, что дает ему уникальную перспективу на мир вокруг. Катилина мечтает построить идеальный город – Мегалополис – на руинах заброшенной Империи, бывшего Нью-Йорка, который превратился в символ беззакония, беспредела и коррупции.

"Мегалополис": смотрите онлайн трейлер фильма

Катилина является частью этой Империи, но его постоянно преследует вопрос: стоит ли ее спасать? Достойно ли это общество второго шанса? Этот моральный конфликт лежит в основе его стремления создать новый мир, построенный на принципах справедливости, гармонии и творчества, однако он не может игнорировать глубокий кризис, поглотивший Империю.