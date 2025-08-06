В итальянских СМИ появилась информация, что 86-летнего режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, снявшего такие культовые фильмы, как "Апокалипсис сегодня", "Крестный отец" и "Дракула" 1992 года, госпитализировали в Риме. У него якобы возникли проблемы с сердцем.

Однако официальные представители режиссера опровергли эту информацию. Сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The Guardian.

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СМИ писали, что Фрэнсиса Форда Копполу доставили в больницу Policlinico Tor Vergata для плановой операции. Но перед процедурой у него, мол, возникла легкая аритмия, поэтому операцию отложили, а самого режиссера оставили под наблюдением врачей.

Однако представители Копполы заявили, что режиссер приехал в больницу сам, на машине, и никакой чрезвычайной ситуации не было. Также подтвердили, что серьезных проблем с сердцем у него не возникало.

Сам Фрэнсис объяснил, что просто прошел плановую процедуру у своего давнего врача – кардиолога Андреа Натале, который уже более 30 лет следит за его здоровьем.

Воспользовался случаем, находясь в Риме, чтобы обновить свою 30-летнюю процедуру мерцательной аритмии вместе с ее изобретателем, замечательным итальянским врачом – доктором Андреа Натале. Я чувствую себя хорошо,

– написал режиссер в соцсетях.

Напомним, накануне известный певец и актер Джастин Тимберлейк впервые признался о серьезном заболевании.